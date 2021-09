Inspirada nos ícones que representam toda a paixão pelo futebol, a Jequiti traz novidades para os jovens torcedores na série ‘‘Times de Futebol”.



As novas fragrâncias chegam em embalagem no formato de um dos símbolos mais importantes para os amantes de futebol, a bola. Acompanhada dos mascotes dos 12 times que compõe a coleção. São eles:Atlético, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama.

Os lançamentos exclusivos da marca, são comemorativos ao Dia das Crianças e contam com embalagens personalizadas e estampadas com a identidade visual de cada time. Os produtos chegam com preço especial de R$ 19,90, na volumetria de 25 ml.



Para as novas fragrâncias, a Jequiti uniu as melhores casas de perfumaria do mundo, especialistas e colaboradores apaixonados pelos seus times de futebol, para criar algumas opções de caminhos olfativos para seus clubes do coração.

Os produtos já estão disponíveis através do site www.jequiti.com.br ou com as mais de 240 mil Consultoras e Consultores espalhados por todo país. Série Times de Futebol da Jequiti,Feito por quem entende de perfumaria,Escalado por quem entende de paixão.