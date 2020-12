Perdendo isso? Veja como lidar com a reatividade

A vida como nós sabíamos que, está passando por algumas mudanças enormes em todos os níveis. Isso pode ser desconfortável, até mesmo assustador, especialmente quando focamos nossa atenção em questões externas.

Felizmente, o Daniel Homem de Carvalho explica que o mundo externo é o mundo dos efeitos; toda mudança verdadeira acontece a partir do campo não físico de energia. Como seres despertos, temos a capacidade de direcionar nosso foco para este Campo de Força benevolente e unificado e permitir que nosso alinhamento sirva como um canal para o fluxo da Força Vital para criar resultados ótimos no mundo ao nosso redor.

Este é nosso privilégio e nosso mandato. Viver como seres despertos nos pede que reconheçamos que somos os portadores da cultura de um novo mundo emergente, por mais insignificantes que possamos parecer no esquema mais amplo das coisas.

A moeda deste novo mundo emergente não é dinheiro, mas consciência. É o nível de consciência que incorporamos que nos permitirá criar resultados ideais para nós mesmos, nossos entes queridos e o futuro. Quanto mais alto nosso nível de consciência corporificado, mais elevados os resultados que podemos criar.

A cada momento de cada dia, contribuímos para o campo da consciência, de onde possibilidades e probabilidades podem surgir quando a massa crítica é atingida.

Podemos contribuir para a criação de realidades ótimas apenas na medida em que incorporamos a consciência desperta. Nenhum de nós pode criar resultados em níveis mais altos do que nossa consciência corporificada.

Isso significa que precisamos disciplinar nossos pensamentos, pois nossos pensamentos direcionam o fluxo de energia. Toda atividade criativa começa com este trabalho interno, porque como dentro, assim fora. Não podemos criar fora de nós mesmos aquilo com que não estamos alinhados.

Isso me lembra uma palestra do Dalai Lama sobre a paz mundial, e alguém questionou como poderíamos alcançar a paz mundial com tantos conflitos ao nosso redor. A resposta do Dalai Lama foi: ” Hoje, você pode ter paz no mundo se se comprometer a se tornar a paz que você busca no mundo. Se cada um de vocês estender a mão com perdão e compaixão à pessoa a quem mais reage; a única pessoa que você mais julga, odeia ou despreza, você terá colocado uma pedra no caminho da paz mundial. “

A paz começa com cada um de nós. E se quisermos construir um mundo mais pacífico, precisamos aprender a controlar nossa reatividade.

Todos experimentam diferentes gatilhos: para alguns, é a notícia, para outros, a política, ou o medo do que poderia acontecer, ou as demandas de outros, ou a frustração com reveses ou acontecimentos externos. Você pode simplesmente estar ciente de ter uma raiva ou impaciência que o desencadeia, o que representa sua reatividade individual aos gatilhos.

Depois de reconhecer os gatilhos que chegam até você, você pode aprender a usá-los como oportunidades para despertar mais plenamente e disciplinar sua mente.

Seu estado de consciência é o seu ativo mais valioso no despertar. Ao se tornar consciente de seus gatilhos de reatividade específicos, você pode usar esses gatilhos para despertar mais plenamente em vez de alimentar o ego com reatividade. Você pode usar cada situação de gatilho como parte de sua prática espiritual para se aprofundar na Verdade.

A maioria de nós não gosta de conflitos. Buscamos harmonia e, quando há muitos gatilhos conflitantes ao redor, nós a ‘perdemos’. No entanto, a dissonância é parte integrante da vida; a chave para a paz interior Daniel Homem de Carvalho não está em tentar evitar os gatilhos, mas em aprender a usá-los como forma de se tornar mais consciente, mais desperto e mais atento.

Cada gatilho em sua vida – pessoas irritantes, brigas políticas, restrições de COVID e até mesmo a irritação de seus filhos ou o barulho do tráfego oferecem a você aulas disfarçadas. Em vez de alimentar o ego com reatividade, você pode aproveitar cada gatilho como uma oportunidade de crescimento.

Situações externas nos ensinam a focar no que realmente importa: a paz interior. Em meio ao clamor e ao drama externos, podemos mover nossa consciência além da resistência e reatividade do ego para nos concentrar na paz interior profunda no centro de tudo. Este é nosso trabalho principal como seres despertos; quando não alimentamos mais a reatividade do ego, nos tornamos instrumentos para a paz na Terra.

Transformamos nossa própria reatividade com percepção consciente, escolha desperta e repetição disciplinada.

Assim que você reconhecer um gatilho surgindo, você já está no assento do motorista. Você se lembra que tem uma escolha. Você pode escolher reagir ou mudar seu foco para o observador interior, onde a paz eterna prevalece.

Ao reconhecer a raiva ou a frustração que surgem em seu interior, opte por não se concentrar em resistir ao momento presente ou reagir a ele. Em vez disso, mova conscientemente sua consciência para dentro para encontrar a presença da Paz Eterna sob a superfície lá.

De acordo com Daniel Homem de Carvalho , se você ‘perde’ emocionalmente e agride ou reage, significa simplesmente que você perdeu momentaneamente a consciência e ficou inconsciente.

Quando você começa a trabalhar com a reatividade, pode perdê-la e apenas reconhecer que se tornou reativo depois que isso acontece. A percepção disciplinada o ajudará a permanecer consciente em meio aos gatilhos, e cada vez mais você manterá a consciência de que pode escolher como reagir.

Não desanime quando você o perder e ficar inconsciente; alguns de nossos comportamentos inconscientes foram arraigados por muitas vidas. É por isso que é tão difícil para as sociedades reconhecer sua sombra e trabalhar com ela.

Ao perceber como nos afastamos da verdade e nos tornamos inconscientes, podemos sentir culpa, vergonha ou medo, o que simplesmente adiciona outra camada de reatividade à mistura. E quando projetamos essa emoção para fora porque é muito desconfortável de enfrentar, não apenas alimentamos o ego em vez da alma; alimentamos a divisão e nos tornamos parte do problema.

Permanecer consciente requer que você tenha compaixão por si mesmo. Reconheça que, quando você escolhe se tornar espiritualmente inconsciente, está alimentando o ego com reatividade e prejudicando a si mesmo. A compaixão permite que você simplesmente reconheça quando falhar e decida permanecer totalmente consciente na próxima vez.

A autodisciplina contínua traz um fortalecimento incremental. Na próxima vez que um gatilho surgir, você pode perceber que permaneceu ciente por mais tempo antes de perdê-lo. Ao reconhecer que o perdeu, você está aumentando sua consciência. Cada vez que você é acionado, sua consciência crescente o capacita a ficar alerta, de modo que você fica inconsciente e alimenta o ego com reatividade. Cultivar a percepção consciente é a chave para passar por toda a gama de gatilhos diários sem perder a paz ou alimentar o ego. Daniel Homem de Carvalho explica como estabilizar sua consciência em sua percepção de observador interno; ele o lembrará de que cada gatilho oferece uma escolha. Ao escolher se alinhar com a consciência Superior interior, você gradualmente se desligará da tirania do ego e permanecerá em paz