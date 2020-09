4 receitas fáceis e rápidas de massas para fazer em casa

Confira alguns pratos para colocar a mão na massa sem ter muito trabalho

Apesar de ser, em sua maioria, uma iguaria típica da Itália, o brasileiro não resiste a um bom prato de massa, e ainda ousa dar o seu toque abrasileirado. Seja para um almoço de domingo reunindo a família, para um jantar romântico a dois, ou mesmo para um dia cansativo após o trabalho, as massas são opções práticas, rápidas e saborosas, até para os que não gostam muito de se arriscar na cozinha.

É possível encontrar facilmente opções pré-cozidas e pré-prontas no mercado para os que apreciam a agilidade, mas você também pode preparar a sua própria massa fresca, sem maiores dificuldades. Tudo depende da sua disposição e do tempo que você terá para cozinhar.

As massas, em sua maioria, podem ser combinadas com uma infinidade de recheios e sabores para todos os paladares. Além disso, geralmente, se harmonizam com diversos tipos de bebidas, agradando os fãs de vinho e os fãs de cerveja. A seguir, separamos quatro receitas fáceis de massas a serem preparadas em casa, mesmo para os iniciantes. Confira!

Nhoque de batata

Separe para a massa: 6 batatas médias; 1 xícara de farinha de trigo; sal a gosto.

Para o molho: 1 lata de molho de tomate; 1/2 cebola; 1 colher de sopa de azeite; 2 tabletes de caldo de carne; 1/2 kg de carne moída; 1 pacote de queijo ralado.

Preparo da massa: cozinhe as batatas descascadas até que estejam moles e esprema ainda quentes. Acrescente a farinha e o sal aos poucos, amassando bem. Coloque a massa sobre uma superfície enfarinhada e faça rolinhos, cortando em pedaços de mais ou menos 2 cm. Leve ao fogo em uma panela com bastante água com sal. Quando a água levantar fervura, coloque os nhoques e cozinhe até começarem a subir. Em seguida, coloque água fria em uma bacia com um escorredor dentro, retire os nhoques cozidos da panela e coloque-os no escorredor. Repita o processo até toda massa estar cozida, escorra bem e coloque o nhoque em um refratário.

Preparo do molho: frite a cebola picada com o azeite, acrescente a carne e os tabletes de caldo de carne. Mexa bem. Quando a carne estiver cozida, acrescente o molho e deixe cozinhar por mais quatro minutos. Despeje-o sobre o nhoque, salpique queijo em cima e leve ao forno para gratinar.

Macarrão de panela de pressão

Separe 500 g de macarrão parafuso; 1 lata de molho de tomate; 1 lata de atum ralado; 1 lata de creme de leite; 2 cubos de caldo de galinha picados; 2 colheres de sopa de margarina; 1 colher de sopa rasa de sal; 200 g de presunto fatiado e cortado em quadradinhos; 200 g de mussarela fatiada e cortada em quadradinhos.

Preparo: em uma panela de pressão misture o macarrão, molho de tomate, atum, caldo de galinha, margarina e sal e cubra com água. Leve ao fogo alto e, quando a panela pegar a pressão, conte quatro minutos. Abra a panela e coloque o presunto, o creme de leite e, por último, a mussarela.

Ravióli de carne seca ao molho de limão siciliano

Separe 500 g de farinha de trigo; 3 ovos; 500 g de carne seca dessalgada cozida e desfiada; 200 g de manteiga; 2 cebolas; 1/2 maço de cheiro verde; 600 ml de leite; 4 colheres de sopa de farinha de trigo; 1 limão siciliano; 200 g de queijo parmesão ralado; sal.

Preparo: misture a farinha com os ovos, despejando a farinha aos poucos, até a mistura ficar homogênea, e então sove por cinco minutos. Refogue a cebola com metade da manteiga, adicione a carne e o cheiro verde e refogue até ficar seca. Abra a massa em uma superfície enfarinhada, até que ela fique suficientemente fina. Coloque bolinhas de carne seca sobre a massa, com um espaço entre uma e outra, cubra com outra camada da massa e corte separando cada ravióli. Use o cortador próprio para fazer pastel e ravióli, ou, caso não tenha, uma faca. Pressione as bordas com os dedos para não abrir durante o cozimento.

Coloque o restante da manteiga e a farinha em uma panela funda e refogue em fogo baixo até começar a dourar. Coloque o leite aos poucos e mexa até chegar perto do ponto de fervura. Retire do fogo, raspe a casca do limão e esprema seu sumo. Bata o molho no liquidificador com o suco, as raspas do limão e metade do parmesão ralado, ajustando o sal. Cozinhe os raviólis por dez minutos em água fervente com sal e sirva com o molho e o queijo parmesão ralado por cima.

Pizza na frigideira

Separe 2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo; 1 colher de sopa de manteiga; 1 colher de chá de sal; 1 copo de leite morno.

Preparo: em uma travessa, misture todos os ingredientes com as mãos, até a massa desgrudar das mãos. Divida a massa em quatro partes e abra-as separadamente. Em seguida, coloque-as em uma frigideira preaquecida. Asse somente um lado até dourar, ou até o ponto desejado, e em seguida vire a massa. Desligue o fogo e coloque o recheio de pizza de sua preferência.

