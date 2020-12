Saiba como organizar e armazenar suas comidas da melhor forma

Aproveite e otimize o espaço da sua geladeira.

Na hora de organizar a geladeira é preciso ser prático e pensar no local ideal para os alimentos. Armazenar cada um no lugar certo é a melhor forma de conservá-los para o consumo e evitar problemas para a saúde com a contaminação por bactérias.

Para armazenar na geladeira da forma certa, é preciso conhecer algumas dicas essenciais. No decorrer do artigo, apresentaremos diversas dicas que vão te ajudar a ter uma geladeira mais organizada e alimentos sempre frescos e prontos para consumi-los.

Coloque frios, laticínios e leites na parte superior

Alimentos como manteiga, ovos, leite, queijo, presunto, entre outros precisam ser bem refrigerados porque estragam facilmente. Por isso, a nossa primeira dica é que você coloque estes alimentos na primeira prateleira da geladeira.

É na prateleira de cima que a temperatura é mais alta e consistente, isso é essencial para que eles se mantenham conservados por mais. Outra dica de organização é empilhar esses alimentos, de acordo com a sua data de validade.

Você pode, por exemplo, colocar uma manteiga em cima da outra, sendo a de cima com a data de validade mais próxima. O mesmo pode ser feito para iogurtes, queijos e outros frios. As caixas de leite podem ser perfiladas também de acordo com a data de validade de cada uma.

Use a parte inferior para frutas, legumes e verduras

Geralmente, as prateleiras trazem a gaveta de vegetais na sua parte inferior. Esse espaço é preparado para manter a temperatura e a umidade ideais para armazenar frutas, legumes e verduras.

Essa é a maneira mais indicada para que esse grupo de alimentos se mantenha fresco por mais tempo. Outra dica é mantê-los em sacos plásticos e não lavá-los antes do uso, isso evitará o acúmulo de água e a proliferação de bactérias pelo excesso de umidade.

Se a sua geladeira tiver uma fruteira, você pode colocar algumas frutas nesse compartimento, como geralmente ele vem localizado na porta do refrigerador, será mais fácil para pegar uma fruta sempre que quiser.

Carne e frango no congelador

Alimentos congelados como carnes e frangos devem ser armazenados no congelador da geladeira. Sorvetes e bebidas como cervejas também podem ser armazenados no congelador em suas divisões específicas.

Esses itens precisam se manter congelados para serem conservados para o uso. Outra dica é fazer o descongelamento dentro da própria geladeira, retirando os alimentos do congelador e colocando na prateleira superior do refrigerador. Isso é suficiente para descongelá-los.

Além disso, não se esqueça de colocar um pote embaixo das carnes e frangos quando for descongelar. Assim o gotejamento de água e sangue deles não cairá na geladeira ou ainda em outros alimentos, podendo causar uma proliferação de bactérias.

Vale notar também se a embalagem do produto é resistente a baixas temperaturas. Geralmente, elas são, mas não custa confirmar. Alguns recipientes de vidro e plástico costumam estourar em temperaturas muito baixas.

Embutidos na prateleira do meio

Os alimentos embutidos como linguiça e salsicha podem ficar na prateleira do meio. Como esses alimentos possuem altos níveis de conservantes, eles duram mais tempo sem precisar de uma temperatura tão baixa. Assim, não precisam ficar na prateleira de cima.

Temperos e molhos na porta

Os temperos e molhos são alimentos ricos em vinagre e sal, que por si só já são conservantes naturais. Logo, eles não precisam ser refrigerados a temperaturas tão baixas. Se você usa temperos de salada, ketchup, maionese, azeitonas, picles, entre outros, coloque-os na porta da geladeira.

Como o uso deles é bastante comum no dia a dia — seja para preparar pratos ou complementar um lanche — deixá-los na porta também facilitará visualizá-los, trazendo mais praticidade para a cozinha.

Imagem de difisher por Pixabay