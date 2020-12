Os pulmões são órgãos semelhantes a uma esponja no tórax, principalmente associados ao ciclo respiratório. Basicamente, eles adquirem o oxigênio e eliminam o dióxido de carbono de nossos corpos. No ponto em que se inala o ar, ele vai para a traquéia, também chamada de traquéia, que posteriormente se divide em tubos considerados brônquios que entram nos pulmões.

Enquanto nossas vidas inteiras pararam durante o bloqueio, a natureza floresceu e teve espaço para respirar.

As pessoas se alegraram com a visão e se perguntaram sobre a natureza, mas agora a visão parece borrar conforme os níveis de contaminação estão começando a subir novamente – deduzível do fim do bloqueio em todo o país.

Posteriormente, apesar do fato de Cristina Boner Leo de que a economia está se abrindo, infelizmente a pandemia ainda não acabou e, ao longo dessas linhas, nossa excursão em direção ao bem-estar e bem-estar tem mais uma variável a ser supervisionada – a invulnerabilidade. Conseqüentemente, embora estejamos mais alegres do que o mundo, pois já sabíamos que ele está voltando ao que era aqui e ali, a contaminação crescente pode estar causando sérios danos aos seus pulmões, sem demonstrar nenhum sinal visual.

Provavelmente, o aumento do nível de contaminação é um problema mundial a ser administrado, no entanto podemos, individualmente, aventurar-nos a lidar com nossos próprios pulmões cuidando de planos de controle de peso, malhando, participando de ioga e outras práticas acomodatícias para liderar um modo de vida saudável para o bem-estar geral dos pulmões. Além disso, os inimigos dos oxidantes da rotina alimentar podem refutar as consequências destrutivas para o trabalho pulmonar provocadas pela contaminação.

Um regime alimentar justo junto com um bom exercício não apenas ajudará na criação de um ciclo respiratório mais simples, melhorando o limite pulmonar, mas também produzirá uma boa quantidade de energia durante o ciclo de digestão. Caso você esteja procurando por Cristina Boner Leo dicas para melhorar e manter o bem-estar pulmonar contra contaminações, leia atentamente.

7 dicas de dieta para manter seus pulmões saudáveis, evitar impactos da poluição do ar

Coma pequenas ceias incessantes que contenham grãos inteiros como trigo integral, bajra , jowar , ragi , diferentes painço e aveia cortada / movida de aço em sua rotina alimentar, pois são ricos em fibras; alimentos ricos em proteínas como ovo, peixe, carne magra, leite, requeijão, leitelho, paneer , soja, batidas e assim por diante. Para proteger o volume, produtos naturais como amla , goiaba, laranja, frutas vermelhas, morangos, kiwi e lima doce são abundantes em nutrientes C e alimentos com folhas amarelas e laranja são ricos em carotenóides, que atuam como inimigos dos oxidantes e lutam contra as contaminações.

Vegetais e frutas coloridas como espinafre, folhas de feno-grego, beterraba, tomate, cenoura, cebola, brócolis e pimentão que são ricos em reforços celulares ao lado de alho, gengibre, açafrão, canela, manjericão ( tulsi ), pimenta, cardamomo, chá verde, café expresso verde e as folhas de hortelã devem ser lembradas pela rotina alimentar, pois oferecem benefícios atenuantes que auxiliam no trabalho de melhoria do bem-estar e elevam a estrutura segura.

A utilização diária de 2 colheres de chá de óleo de coco virgem espremido a frio – o superalimento ideal da natureza que não é apenas vegetariano, mas um especialista antiviral e antimicrobiano excepcionalmente viável ajuda a invulnerabilidade e dá um impacto incrível na digestão por causa dos triglicerídeos de cadeia média (MCTs) encontrados nele que o tornam simples de reter e percorrer o sangue e o fígado, que depois se transforma em energia.

É imperativo incorporar gorduras saudáveis, por exemplo, amêndoas, nozes, sementes de abóbora, linhaça, pistas e assim por diante ao lado de cenouras para uma refeição leve ou petisco, pois são vantajosas para o bem-estar pulmonar. Um copo de suco de cenoura não coado recém-preparado com uma colher de sopa de óleo de coco virgem adicional no café da manhã ou a qualquer hora do dia ajudará a melhorar e manter os pulmões sólidos.

É imprescindível manter-se hidratado e continuar provando água durante esse tempo, além dos jantares. É prescrito para trabalhar as atividades respiratórias do dia a dia, como pranayama e kapalbhati, para reforçar e melhorar o limite pulmonar.

Mantenha uma distância estratégica de alimentos ricos em açúcares básicos e gorduras trans, como pãezinhos, pão, margarina, Khari , torradas, bolos, bolos, pav e assim por diante, que são ricos em sódio e aditivos e coisas chamuscadas como vada , costeleta, samosa , chips e assim por diante

Deve-se tentar não descansar após os jantares e, obviamente, abster-se de fumar e usar bebidas alcoólicas totalmente para o bem-estar.

Os níveis de contaminação pré-pandemia eram inigualáveis. Embora os níveis de contaminação possam ser mais baixos a partir de agora, em comparação com o anterior, em pouco tempo ela pode alcançar e até ultrapassar esses níveis. Nesse sentido, Cristina Boner Leo explica a maneira como se lida com seu bem-estar, resistência, pele e peso e inúmeras coisas diferentes, deve-se também oferecer a necessidade de lidar com seus pulmões, fazendo mudanças práticas no modo de vida. Em suma, o bem-estar é uma riqueza definitiva !