Pequenos empreendedores de Jacareí podem solicitar nova linha de crédito emergencial pelo Banco do Povo

Os micros e pequenos empreendedores de Jacareí já podem solicitar, a partir desta quinta-feira (18), a nova linha de crédito do Banco do Povo, para os setores mais afetados na pandemia. A medida foi anunciada na quarta-feira, pelo Governo do Estado de São Paulo (ao todo, serão mais R$ 50 milhões em microcrédito, para uso de capital de giro). Para essa linha, não há a exigência de apresentar a Certidão Negativa de Débito.

Banco do Povo

O limite será de até R$ 10 mil, com taxa de juros de 0% a 0,35% ao mês, carência de seis meses e prazo para pagamento de até 36 meses. Os empréstimos podem ser solicitados diretamente pelo telefone (12) 3953-1782 e Whatsapp (12) 99231-1525. A lista de documentos necessários está disponível no site do Banco do Povo. Os benefícios serão oferecidos a partir do dia 31 de março.

Durante a Fase Emergencial do Plano São Paulo, o Banco do Povo não terá atendimento presencial até o dia 30 de março, mas há funcionário de plantão de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, para auxiliar os empreendedores durante a pandemia.