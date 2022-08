eXp Brasil, imobiliária pioneira no metaverso, promove evento para corretores de São José dos Campos

Pela primeira vez desde chegada ao Brasil, imobiliária digital que abrange mais de 80 mil corretores no mundo, realiza evento presencial para agentes brasileiros

A eXp, imobiliária digital que mais cresce no mundo, realiza pela primeira vez no Brasil o Road Show, evento voltado para os corretores de imóveis com o intuito de apresentar sua atuação inovadora enquanto imobiliária imersiva no metaverso e seu funcionamento pelo mundo todo. Na ocasião, os profissionais conhecerão os benefícios de operar remotamente com todo o suporte e infraestrutura necessários fornecidos no ambiente digital.

Road Show

Neste dia, o Road Show, estará em São José dos Campos reunindo corretores de imóveis e profissionais no ramo para uma experiência no metaverso e para conhecer melhor a imobiliária digital que mais cresce no mundo. O evento será realizado no Hotel Golden Tulip, das 18 horas às 22 horas.

A cidade de São José conta com uma média de 2824 corretores credenciados, segundo o CRECI/SP. A cidade possui um mercado imobiliário favorável à inovação e a média de preço real do metro quadrado na cidade é de R$ 5.064.

O evento irá contar com a participação de profissionais experientes e reconhecidos no mercado imobiliário como Claudio Hermolin, Country Manager da eXp no Brasil, Rodrigo Werneck, CEO da Cupola, a maior agência de marketing imobiliário do Brasil e Elisa Rosenthal, CEO do Instituto Mulheres do Imobiliário e autora do livro “Proprietárias: A ascensão da liderança feminina no setor imobiliário”. O evento contará também com uma sessão de autógrafos na qual serão disponibilizados 50 livros autografados pela autora para os participantes do evento.

O Road Show é uma oportunidade para conhecer de perto a estrutura da eXp, seu ambiente de trabalho, esquema de ganhos e poder conversar com pessoas relevantes que já atuam na imobiliária digital e no meio de vendas de imóveis. “Será um grande momento para ambos os lados: vamos ter a oportunidade de conhecer de perto os corretores do Brasil e eles vão poder também ter a experiência e entender melhor sobre a eXp, a plataforma digital e nossos métodos de atuação” explica Claudio.

São José dos Campos

Local: Hotel Golden Tulip– Av. São João, 2200- Jardim das Colinas

Horário: das 18 horas às 22 horas

Valor: Gratuito – inscrição prévia obrigatória

Público: Agentes imobiliários e corretores

Inscrições e mais informações no site.

eXp Realty

Parte da eXp Holdings, a eXp Realty é a empresa de tecnologia imobiliária de mais rápido crescimento no mundo, com mais de 80.000 corretores nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, África do Sul, Índia, México, Portugal, França, Porto Rico, Brasil, Itália, Hong Kong, Colômbia, Espanha, Israel, Panamá e Alemanha, e continua a se expandir internacionalmente. Como uma empresa de capital aberto, a eXp World Holdings oferece aos profissionais do setor imobiliário a oportunidade única de ganhar prêmios de ações por metas de produção e contribuições para o crescimento geral da empresa, com um conjunto completo de soluções de corretagem e tecnologia imobiliária, incluindo seu modelo inovador de corretagem residencial e comercial, serviços profissionais, ferramentas colaborativas e desenvolvimento pessoal. A corretora baseada na nuvem é movida pela Virbela, uma plataforma 3D imersiva que permite que os agentes estejam conectados globalmente.