Plátano Investimentos Recebe Prêmio por Excelência em Renda Variável

– escritório de investimentos está entre os 25 melhores do Brasil e o único com sede no Vale do Paraíba –

A Plátano Investimentos recebe o Prêmio TIER 25+ da XP pela eficiência em Renda Variável. O escritório com sede em São José dos Campos, no Vale do Paraíba é um dos 25 escritórios mais eficientes, com expertise própria para este tipo de investimento. Sob a responsabilidade dos profissionais Jansen Portugal, sócio diretor e head de renda variável, Matheus Nascimento, sócio e co-head de renda variável e Gabriel Matesco, assessor de investimentos e suporte de renda variável.

Prêmio TIER 25+ da XP pela eficiência em Renda Variável

O selo de certificação chega ao escritório em um momento onde se tem mais investidores brasileiros na Bolsa de Valores. A experiência da Plátano em Renda Variável é um caminho de mais de uma década que foi construído com conhecimento, segurança e responsabilidade, sempre respeitando o perfil do cliente.

Entre as várias estratégias para a expertise destacamos a área educacional aos clientes e a reestruturação no time de assessores e na equipe de renda variável, que resultaram no nível de aplicação e qualidade operacional, conquistando esse selo.



“A equipe possui ampla expertise no assunto e é responsável por todas as estratégias da Plátano Investimentos, desde a matriz e também das filiais. Estamos desenvolvendo uma estrutura que tem agregado valor aos clientes finais e inevitavelmente boa performance, pensando em longo prazo”, comentou Jansen Portugal.

XP Investimentos

Ao receber este selo de eficiência e qualidade nos serviços de renda variável a Plátano Investimentos consolida toda trajetória e o trabalho que vem desenvolvendo atualmente. As expectativas são as mais positivas – “Sabemos que a minoria dos escritórios credenciados à XP trabalha esse mercado, e dos que trabalham, estamos no nível mais alto de excelência. A renda variável é um assunto muito amplo e muitas pessoas já tiveram péssimas experiências com bolsa de valores. Então, nosso compromisso tem sido sempre a qualidade e eficácia operacional. E ser atendido por um escritório que recebeu esse prêmio leva ainda mais conforto e segurança para o cliente investidor, que certamente poderá contar com o apoio de um time de especialistas”, explicou Matheus Nascimento.

Dentro das linhas de negócio do Grupo Plátano, a representatividade de renda variável é de 70% aproximadamente. – “Focamos em fazer o cliente entender as estratégias e operações e perceberem como um bom portfólio de investimentos pode rentabilizar, sempre respeitando os perfis de risco. Costumamos dizer que a Plátano é um escritório muitíssimo concentrado nos mercados de Bolsa de Valores desde seu início, está no DNA da empresa. Esse selo atesta, acima de tudo, expertise, qualidade e responsabilidade com nossos clientes, com o reconhecimento da própria XP. Esse selo nos coloca em um grupo seleto de escritórios no Brasil”-, pontuou Jansen Portugal, head de renda variável.

O Prêmio

O anúncio da premiação foi feito no dia 10 de agosto. Todo início de semestre a XP atualiza a lista dos 25 escritórios mais eficientes em operações de renda variável (Ações à vista, Derivativos, Mercado Futuro e Operações Estruturadas). O selo legitima a eficiência operacional dos escritórios que compõem o Tier1. Hoje, a XP tem mais de 600 escritórios credenciados.

Plátano Investimentos

Plátano Investimentos: Av. Cassiano Ricardo, 319, sala 2106. Ed. Pátio das Américas. Jardim Aquarius. (12)3322-8919.