Papai Noel inova e desce de helicóptero no Martins Pereira

Pela primeira vez, a Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com a ACI (Associação Comercial e Industrial) e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, promovem uma atração inédita na cidade: a chegada do Papai Noel, de helicóptero, no estádio Martins Pereira.

Papai Noel

O personagem mais aguardado pelas crianças chega à cidade para manter viva a chama da esperança que envolve o período natalino. O evento acontece em 15 de dezembro, a partir das 16h. A inscrição para participar da atividade será por meio do serviço 156, telefone, site e aplicativo.

O evento gratuito seguirá os protocolos sanitários do período da pandemia, como o uso obrigatório de máscara e apresentação do comprovante de vacinação dos públicos já atendidos pela campanha nacional.

A atração no estádio acontece até as 20h com apresentações das bandas Regimental de Música da PM, Banda de Santana, Centro de Artes Circenses, Companhia Jovem de Dança e Coro Jovem Sinfônico de São José dos Campos.

Natal Iluminado

A quinta edição do Natal Iluminado volta às ruas e praças de São José de 21 de novembro a 23 de dezembro com tudo o que tem direito: Casa do Papai Noel na praça Afonso Pena, caravanas iluminadas percorrendo toda a cidade e cinema nos bairros.

As exibições do cinema nos bairros acontecerão em todas as regiões da cidade, de 22 de novembro a 7 de dezembro, a partir das 18h.

Os ônibus iluminados com a presença do Papai Noel, uma das atrações de maior sucesso no Natal, sairão do Cefe, na região norte, no Parque da Cidade, de 8 de dezembro até o dia 21. É necessário reservar vagas pelo serviço 156, telefone, site e aplicativo.

Casa do Papai Noel

A tradicional Casa do Papai Noel será montada na praça Afonso Pena, de 9 a 23 de dezembro, com neve artificial, bolas gigantes e árvores de Natal ao seu redor.

Na praça, de 20 até 23 de dezembro também haverá um palco para apresentações de shows do Coro Jovem Sinfônico de São José dos Campos, Centro de Artes Circenses, Banda de Santana e Quarteto de Cordas Luzes da Ribalta e Cia Jovem de Dança, sempre a partir das 19h.

Os distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo também receberão atrações do cinema nos bairros no período natalino.

A programação completa, sujeita a alterações, pode ser conferida no site e redes sociais da Prefeitura.