Spani Atacadista mantém tradição no futebol e renova patrocínio master com o São José E.C.

Novos uniformes da Águia do Vale para a temporada de 2022 do Paulistão da Série A3 serão apresentados amanhã (17/11), na unidade do Spani Atacadista, do Vista Verde

A rede Spani Atacadista formaliza nesta quarta-feira (17/11), a apresentação dos novos uniformes do São José E.C., e a renovação do patrocínio master para a disputa da temporada 2022, do Campeonato Paulista da Série A3.

O evento será realizado a partir das 9h, na unidade do Spani Atacadista, do bairro Vista Verde e, já tem presença confirmada dos atletas do clube, do presidente do São José, Celso Monteiro, do Gestor de Futebol, Robertinho da Padaria e da diretoria do Spani Atacadista.

Spani Atacadista

Para o diretor-presidente do Grupo Zaragoza, detentor da bandeira Spani Atacadista, Cléber Gomez, a renovação do patrocínio está ligada à tradição do clube no cenário do futebol paulista e da importância da equipe para a cidade.

“Além desta representatividade do clube, estamos muito otimistas e confiantes com o trabalho da diretoria do São José que está montando uma equipe extremamente competitiva para esta temporada. Acreditamos no potencial da equipe e nas grandes chances de acesso para a Séria A2”, disse.

São José E.C.

Para a disputada da temporada de 2022, a diretoria do São José já conta com um elenco de 22 atletas que serão comandados por Edson Vieira, um dos mais experientes técnicos do futebol paulista. Na última temporada, Vieira dirigiu o São Bento, de Sorocaba, e garantiu o acesso da equipe para a Primeira Divisão do Estadual.

Grupo Zaragoza

Fundado em 2003, o Grupo Zaragoza optou em investir no Atacarejo, termo brasileiro que reúne as duas formas tradicionais de comércio – o atacado e o varejo, com os conceitos de self-service (autosserviço) e cash & carry (pague e leve). De acordo com o ranking da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), o Spani Atacadista é a rede que mais cresce no Brasil e está entre as 15 maiores empresas do segmento de Atacarejo do país.

O grupo manteve seu ritmo acelerado de crescimento em 2021, mesmo com o impacto da pandemia. O resultado deste investimento fará com que encerre o ano com 37 unidades, um novo CD e registre um faturamento de R$ 4,2 bilhões.

Cerimônia Patrocínio São José Esporte Clube

Data e horário: 17 de novembro, às 9h.

Local: Spani Atacadista Vista Verde

Endereço: Avenida Pedro Friggi, nº 1031, Vista Verde. São José dos Campos