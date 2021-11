Saber como aliar estudos ao esporte no dia a dia é um conhecimento importante para quem segue uma carreira esportiva ou, no mínimo, pratica algum esporte em um nível mais regular, com competições pelo caminho. Isso é vital porque, nem sempre, o esporte é uma opção de carreira forte no Brasil — e, mesmo nos casos em que a pessoa consegue segui-la por anos, ela não vai necessariamente ganhar dinheiro o suficiente para se aposentar.

Por exemplo, veja o caso dos jogadores de futebol. Segundo dados da CBF, existem 28 mil jogadores de futebol registrados no Brasil. Desses, 96% ganham menos de R$ 5.000,00 de salário. Apenas 200 jogadores estão registrados ganhando mais de R$ 50.000,00 por mês. É menos de 1% dos atletas. E isso no esporte mais popular e rico do país! Em esportes como o vôlei ou o basquete, os números são ainda menores.

Portanto, é vital entender como aliar estudos ao esporte no dia a dia para poder se dedicar ao seu esporte, sim, mas ainda ter os estudos adiantados para uma carreira mais tradicional.

Como aliar estudos ao esporte no dia a dia: 5 dicas

1. Considere fazer um supletivo

Uma opção que você pode fazer para conseguir aliar os estudos ao esporte que pratica no dia a dia é fazer um supletivo. Essa possibilidade pode aproximar você de um diploma do Ensino Médio em menos tempo do que o normal, seguindo seu ritmo e garantindo que você terá as possibilidades de entrar em uma faculdade no futuro.

A maneira mais fácil de conseguir isso é ao pesquisar por uma opção de curso desse tipo na sua cidade. Por exemplo, pesquise por algo como supletivo Campo Grande RJ, caso more na cidade do Rio de Janeiro, para encontrar opções próximas da sua casa.

Fazendo o supletivo, você terminará o Ensino Médio em menos tempo e conseguirá focar na sua carreira esportiva. Quando ela terminar, ainda terá a possibilidade de entrar em uma faculdade.

2. Tenha um horário de estudo

Aliar estudos e esporte é uma questão majoritariamente de organização. No caso, de conseguir organizar as demandas de maneira a lidar com tudo que é pedido de você.

Quem pratica esportes profissionalmente sabe que os treinos ocupam muito tempo, mas não duram o dia inteiro. Sobra um tempo para poder estudar 1 ou 2 horas por dia, sempre.

Por isso, organize seu horário no dia a dia para conseguir aproveitar essa 1 ou 2 horas por dia para estudar. Isso ajudará você a ultrapassar as dificuldades desse equilíbrio entre estudo e esporte.

Se precisar, use a técnica Pomodoro para conseguir explorar ao máximo essa 1 ou 2 horas que você tem disponível.

3. Aprenda a estudar por conta própria

Uma maneira de conseguir aliar os estudos e o esporte no seu dia a dia é aprender a estudar por conta própria. Se você não precisar de professores e apoio didático, terá mais flexibilidade para lidar com todas as demandas que são exigidas.

É claro que não é fácil aprender a estudar por conta própria, mas hoje em dia existem ferramentas que podem ajudar nisso. Por exemplo, existem muitos sites e canais no YouTube, além de portais e fóruns, que permitem ao estudante tirar dúvidas, receber o apoio de outras pessoas e conseguir melhorar o seu estudo.

Com base nisso, dá para estudar por conta própria mais facilmente e ter mais flexibilidade no seu plano de estudos.

4. Estude a possibilidade de estudar em horários fora do comum

Uma forma de conseguir aliar esportes e estudos é ao fazer suas aulas ou sessões de estudo em horários fora do comum, momentos diferentes do padrão. Isso oferece um pouco mais de flexibilidade para conseguir dar conta das duas áreas.

Por exemplo, suponha que você precise treinar de manhã e de tarde. Nesse caso, o estudo pode ser feito durante a noite. Ou então pode estudar um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde e outra parte de noite.

5. Escolha áreas de estudo do seu interesse

Por fim, uma maneira de ajudar a aliar o estudo com o esporte é ao estudar áreas que sejam do seu interesse. Isso aumenta a motivação para estudar todos os dias, mesmo quando estamos cansados.

Por exemplo, suponha que você tenha que aliar faculdade e treinos esportivos. Por que não fazer uma faculdade de Educação Física, que já é complementar ao seu treino? Isso tornaria mais fácil conseguir estudar.

Pronto! Agora que você viu como aliar estudos ao esporte no dia a dia, pode colocar as dicas em prática para se dedicar ao esporte, mas também manter seus estudos em dia para não ter problemas com a sua vida acadêmica no longo prazo. Com essas dicas, ficará mais fácil equilibrar esses dois mundos e garantir que você terá mais opções de carreira no seu futuro.

Gostou do conteúdo? Então comente abaixo com a sua opinião sobre o assunto!