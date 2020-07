Centro de Inovação Tecnológica terá gestão da Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté

No último dia 25, a Prefeitura Municipal de Taubaté realizou o lançamento do Hub VitrineTech, o primeiro centro de inovação em operação do Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté (HITT). A responsável pelo gerenciamento e operacionalização do HITT é a Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté (EPTS).

Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté (HITT)

O HITT é um programa composto por ambientes de inovação implantados em pontos estratégicos de Taubaté e visa contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, social e econômico do município e da região, por meio de ações de apoio à criação e ao fortalecimento de empresas de base tecnológica bem como de estímulo à realização de P&D&I em universidades, institutos de pesquisa e empresas. “O HITT conta com um conjunto completo de programas de trabalho para o incentivo e para o acompanhamento aos diversos estágios de desenvolvimento das startups, portanto ele oferta desde a incubação de uma ideia de negócio, até a aceleração e a scale-up de uma startup”, afirma a Profa. Dra. Joana Ramos Ribeiro, docente da Universidade de Taubaté (EAD/UNITAU) e Coding Lab do HITT.

O estudante Vitor Hugo Bicego Gomes Ribeiro Ferneda, do 7º semestre do curso de Odontologia da Universidade de Taubaté (UNITAU), fala sobre a expectativa e as possibilidades do programa. “Sei que o HITT será um sucesso e poderá ajudar muitos alunos da Universidade e pessoas de fora também que buscam um apoio ou incentivo para desenvolverem seus próprios projetos, abrindo assim um leque de possibilidades e oportunidades”, diz.

Universidade de Taubaté

“Tenho um projeto de um protótipo para desenvolver uma escova dental de baixo custo com possibilidade de ser utilizada em hospitais públicos e particulares. Nele, pretendo utilizar a impressora 3D da UNITAU e, com isso, envolver os professores e os alunos do curso de Engenharia da Universidade, além de todo o suporte do HITT”, completa o aluno.

Hub VitrineTech

Quanto ao foco de soluções empreendedoras, são sete verticais principais que o programa está buscando no seu início, sendo elas: Agrotech (agricultura, pecuária e integrados), Edutech (educação), Retailtech (varejo), Smartcities (cidades inteligentes), Healthtech (saúde), Indústria 4.0 (inovação digital na indústria) e Indústria criativa (serviços, projetos sociais, diversão, lazer, arte e cultura).

O Hub VitrineTech, está localizado no Via Vale Garden Shopping e seus ambientes contam com salas individuais de diferentes metragens, espaços para coworking, salas de reunião e treinamento, copa, banheiros e área de convivência com mobiliário, materiais de decoração e equipamentos de apoio à criação e ao desenvolvimento das organizações.

Edutech

Voltado para a educação, localizado no prédio UNITAU Digital, disponibiliza salas individuais para as empresas selecionadas, espaços para coworking e áreas comuns como banheiros, salas de reunião, salas de descanso, área de convivência e cozinha.

Processo seletivo está com inscrições abertas

O edital para o processo seletivo de projetos de negócio individuais e startups para o Hub Vitrine Tech já foi publicado.

Podem participar do processo pessoas físicas e jurídicas que tenham ideias inovadoras e que desejam empreender, residem ou desejam residir em Taubaté. Os interessados devem enviar sua proposta de negócio para o endereço eletrônico edital@hitt.com.br, de 15 de julho a 20 de agosto.

Confira o edital completo no site www.hitt.com.br/edital.

ACOM/UNITAU