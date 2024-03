Sebrae-SP em São José dos Campos passa a atender em novo endereço

Escritório Regional está localizado na Av. Marechal Floriano Peixoto, 416, no Centro

Para atender cada vez mais e melhor as micro e pequenas empresas de São José dos Campos e região, o Sebrae-SP passa a atender na segunda-feira, 11 de março, em um novo local na cidade. A unidade está localizada na Av. Marechal Floriano Peixoto, 416, no Centro. O atendimento acontece por agendamento de segunda a sexta, das 9h às 17h. O telefone é o (12) 3519-4810.



Esta será a primeira etapa do novo atendimento na cidade. O espaço terá atendimentos aos pequenos empresários com consultorias e mentorias nas áreas de planejamento, marketing, finanças, formação empreendedora e projetos especiais segmentados, principalmente para microempresas e empresas de pequeno porte, a princípio sob agendamento. Os Microempreendedores Individuais (MEIs), neste momento, seguem com atendimento nas cinco unidades do Sebrae Aqui espalhadas pela cidade: Sala do Empreendedor, Spani Aquarius, Spani Vista Verde, Zona Norte e São Francisco Xavier.



Sebrae-SP

Para o segundo semestre de 2024, o novo escritório do Sebrae-SP em São José dos Campos estará 100% reformulado de acordo com o novo conceito de atendimento dos escritórios regionais no estado, passando a funcionar como um verdadeiro centro de negócios. Haverá espaço de coworking, salas privativas, estúdio multimídia, salas de reuniões e de capacitações.



Gerente regional do Sebrae-SP, Paulo Cereda

“Consideramos esta a primeira fase da inauguração do nosso novo Escritório Regional em São José dos Campos. Estamos muito felizes em darmos esse passo para voltar a receber os empreendedores e empreendedoras da cidade e da região. Nosso escritório sempre foi a casa deles e temos certeza de que será um espaço muito bem utilizado, principalmente com as novidades que ainda virão este ano. Vamos seguir auxiliando os pequenos negócios locais a crescerem de forma sustentável e competitiva no mercado”, destaca o gerente regional do Sebrae-SP, Paulo Cereda.



São José dos Campos

O Escritório Regional do Sebrae-SP em São José dos Campos é responsável pela gestão do atendimento em 18 municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte: Caçapava, Caraguatatuba, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Redenção da Serra, Santa Branca, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Taubaté, Tremembé e Ubatuba. Até janeiro de 2024, a região somava mais de 216 mil micro e pequenas empresas ativas, de acordo com o Mapa de Empresas do Governo Federal.



Atendimento Sebrae Aqui aos Microempreendedores Individuais



Sebrae Aqui – Sala do Empreendedor

Rua José de Alencar, 123, 4º andar, no Centro

Telefone: (12) 3947-8478

Sebrae Aqui – Spani Aquarius

Av. Cassiano Ricardo, 1.501, no Jardim Alvorada

Contato: sebrae܂spaniaquarius@gmail܂com

Sebrae Aqui – Spani Vista Verde

Av. Pedro Friggi, 1.031, no Vista Verde

Contato: sebrae܂spanivistaverde@gmail܂com

Sebrae Aqui – Zona Norte

Rua Alzíro Lebrão, 240, no Alto da Ponte

Telefone: (12) 3911-6915

Sebrae Aqui – São Francisco Xavier

Rua 15 de novembro, 900

Telefone: (12) 3926-1179