Pandemia amplia e acelera a busca por cursos superiores a distância

Mais antiga universidade de Ribeirão Preto oferece cinco cursos de graduação na modalidade EAD

A educação a distância (EAD) vem alcançando crescimento cada vez mais expressivo no Brasil. Segundo estimativas da Associação Brasileira Mantenedora de Ensino Superior (ABMES), em parceria com a empresa Educa Insights, em 2022, o número de universitários nessa modalidade de ensino será maior do que na presencial.

A projeção inicial era para 2023, porém o processo foi acelerado pela pandemia, com as quedas nos índices de emprego e renda da população, as orientações da OMS para o distanciamento social e o aumento de ofertas de cursos dessa modalidade.

Segundo o Censo da Educação Superior 2019, o número de novos alunos em cursos de graduação a distância aumentou 378,9% em um período de dez anos. Um levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), de 2009 a 2019 – antes da pandemia de Covid-19 –, revelou que o número de matriculados no ensino superior a distância aumentou de 330 mil para mais de 1,5 milhão.

Educação a distância (EAD)

O estudo mostra ainda que, em 2019, pela primeira vez na história, o número de ingressantes em cursos de EAD ultrapassou a quantidade de estudantes que iniciaram a graduação presencial, na rede privada. Ao todo, 50,7% (1.559.725) dos alunos que ingressaram em instituições privadas optaram por cursos de EAD, enquanto 49,3% (1.514.302) escolheram ingressar na educação superior de modo presencial.

O EAD traz benefícios significativos aos estudantes. Além do menor valor da mensalidade, por ser uma modalidade em que se estuda na própria residência ou trabalho, há economia com custos de transporte, estacionamento, alimentação, tempo de deslocamento, entre outros.

Opções

Atualmente, os interessados de qualquer lugar do Brasil contam com boas opções, como os cursos recentemente lançados pela Unaerp (Universidade de Ribeirão Preto). Dentro da modalidade EAD, a instituição oferece cinco cursos de graduação, oito cursos de pós-graduação em nível de especialização lato sensu e 16 cursos de extensão.

Os cursos contam com projetos pedagógicos, conteúdos e metodologias que possibilitam formação qualificada e sintonizada com a contemporaneidade. Constantemente atualizada para compor o portfólio profissional que o mercado precisa, a instituição trabalha com metodologia de projetos, sendo que cada disciplina possui uma Trilha Referencial de Aprendizagem (TRA), que conduz o estudante aos conteúdos e atividades ministradas.

A plataforma é composta por vídeos que podem ser assistidos pelos estudantes no seu tempo, quantas vezes forem necessárias. Além disso, os alunos contam com suporte acadêmico que inclui plantão semanal com um professor, que terá dia e horário previamente marcados para o esclarecimento de dúvidas, além de poder agendar um encontro por semana com o coordenador do seu curso.

Inscrições

As inscrições para os cursos da Unaerp Digital EAD podem ser realizadas através do site www.unaerp.br/digital

O ingresso nos cursos de graduação da Unaerp Digital EAD é pelo sistema de processo seletivo, que conta com quatro cursos de bacharelado – Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Serviço Social – e um curso superior de tecnologia, o de Gestão de Recursos Humanos.

O processo de classificação dos candidatos é feito pela nota do Enem (de 2009 a 2019) ou pela média da nota do histórico escolar dos três anos do ensino médio, ficando a critério do candidato a escolha pelo sistema de seleção preferido.

Unaerp Digital EAD

Para os cursos de especialização em nível de pós-graduação e para os cursos de extensão, informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3603-6873 e (16) 3603-6808, ou pelo e-mail: mktunaerpdigital@unaerp.br.