São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro formam top 3 dos estados que mais buscam por cursos preparatórios para concursos públicos, aponta Gran Cursos Online

Levantamento traz dados referentes ao mês de agosto e, além de destacar as regiões de maior procura, destaca o perfil dos concurseiros

A pandemia fez com que muitos concursos públicos fossem suspensos ou adiados. Com a vacinação a passos largos, o setor vai retornando de forma gradual com uma boa quantidade de vagas que ficou represada no hiato. As oportunidades são múltiplas. Com a crise econômica e muitos perdendo seus empregos formais, os concursos públicos passaram a ser uma boa possibilidade de carreira e estabilidade financeira.

Um levantamento realizado pelo Gran Cursos Online, empresa especializada em educação e capacitação para concursos públicos, demonstrou que as mulheres são as que mais têm buscado concursos, representando um total de pouco mais de 60% enquanto os homens ficaram com pouco menos de 40% em agosto de 2021. O crescimento da procura feminina foi de 5% a mais em relação ao mesmo mês de 2020.

Na mesma pesquisa de 2021, os adultos de idade entre 25 e 34 anos foram os que mais procuraram por vagas, sendo 34,07%, já os jovens de 18 a 24 anos vieram em segundo lugar com 30,30% do total. Os adultos de 35 a 44 somaram pouco mais de 15%, enquanto os de 45 a 54 chegaram a quase 10% do total.

Dentre os locais que mais buscaram por concurso público em agosto deste ano, o estado de São Paulo aparece em primeiro lugar, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Ceará, Bahia, Pernambuco, Goiás, Pará e Paraná. O Sudeste do país se destaca com grande busca e o Nordeste e Centro-Oeste também refletem o interesse dos concurseiros das regiões.

Para quem planeja fazer a prova de um concurso público, é importante buscar por aqueles que estejam abertos ou irão abrir em breve. É fundamental ler o edital e ficar atento às datas. Fazer uma seleção das vagas que se encaixam ao perfil é essencial, além da inscrição dentro do prazo.

“Para que a preparação para o certame não seja desgastante, o candidato precisa fazer um plano de estudo. No caso de concorrer em mais de um concurso, é necessário organizar os tópicos que se sobrepõem entre as provas e aqueles que diferem. Há diversas formas de estudar”, orienta Gabriel Granjeiro, diretor-presidente do Gran Cursos Online.

Alguns conseguem se organizar sozinhos. No entanto, outras pessoas podem apresentar dificuldade em organizar um plano de estudo. Nesse caso, há cursos tanto presenciais quanto online que preparam para as provas. Com a grande procura por concursos públicos, a concorrência se torna acirrada. Portanto, é necessário empenho e cumprir todos os requisitos do edital para conquistar o cargo desejado.