Qual a importância do Google Meu Negócio para o seu empreendimento?

Ferramenta é gratuita e focada em facilitar a divulgação de negócios locais.

O Google Meu Negócio é uma ferramenta fundamental na estratégia de marketing de qualquer empresa. Ter uma presença forte na internet é a missão das companhias em meio à concorrência voraz em diferentes mercados, logo saber como utilizar esse recurso é fundamental para que os clientes achem ao seu negócio.

Entre as opções de mercado, o Google Meu Negócio é mais uma ferramenta gratuita da Google para ajudar empresas em sua trajetória online. O foco do serviço é impulsionar vendas locais e aumentar a audiência de negócios com base nas informações dadas pelas empresas, que ficam disponíveis nos resultados de busca.

O que é o Google Meu Negócio?

O Google Meu Negócio é a plataforma da Google para ajudar empreendedores a divulgarem seus negócios gratuitamente. As informações das empresas cadastradas no serviço aparecem organicamente nos resultados de pesquisa.

Além de gerar audiência para negócios, a ferramenta possibilita a interação com os clientes. Dessa forma, o Google Meu Negócio é um serviço que auxilia empreendedores a encontrarem e nutrir potenciais clientes, principalmente, de certa forma divulgando a empresa entre os moradores da região.

Quais as principais vantagens do Google Meu Negócio?

Essa ferramenta é focada em interação, sendo bastante intuitiva e simples de ser usada. O cadastro não leva muito tempo e o perfil fica ativo rapidamente. Confira abaixo as principais vantagens da ferramenta para a sua empresa:

Aumentar a audiência e turbinar a conversão de leads

Ao cadastrar a sua empresa no Google Meu Negócio, o empreendimento aparece nos resultados de busca do Google e nas buscas do Google Maps. Essa promoção gratuita é essencial para aumentar a audiência, principalmente em negócios locais.

Para entender como potenciais clientes podem encontrar a sua empresa no Google, separamos um exemplo. Imagine que você tem uma empresa que vende objetos de decoração geek e está localizada na cidade de Niterói, Rio de Janeiro.

Qualquer pessoa que pesquisar pelo nome da sua empresa ou por termos como “decoração geek Niterói” ou “decoração Niterói”, provavelmente encontrará o nome da sua empresa nos resultados de busca ou no Google Maps. Além disso, o cliente poderá ter acesso a diversas informações, como endereço da sua loja, horário de funcionamento e até fotos e conteúdos promocionais do seu negócio. Esse é um fator fundamental para atrair e converter leads.

Atualização das principais informações do negócio

Com o cadastro ativo, você pode editar os dados da sua empresa a qualquer momento. Isso é muito importante para atualizar informações importantes sobre o funcionamento do negócio (catálogo de produtos, horário de atendimento e canais de comunicação, por exemplo).

Criar tour virtual

Poucos sabem, mas é possível criar tours virtuais para turbinar a promoção do seu negócio na ferramenta. Essa é uma maneira de criar uma conexão instantânea com o seu potencial cliente.

Facilita a mensuração dos resultados

Além de permitir interação e possibilitar a atração de potenciais clientes, o Google Meu Negócio permite que os donos de empresas acessem informações importantes sobre os números do perfil na ferramenta.

Pelas pesquisas, é possível ver como os clientes encontraram a empresa e de onde eles são, quando ligaram diretamente para o telefone exibido no perfil, quantos cliques o site da empresa teve e quantos pedidos de rotas no Google Maps foram feitos.

Interação com o público

O Google Meu Negócio possibilita a interação direta com o público. Um dos recursos da plataforma permite que os clientes façam comentários sobre a experiência com a empresa, podendo dar uma nota para o negócio, inclusive.

A empresa também pode responder os comentários, o que facilita a reversão de avaliações negativas sobre o seu negócio. Além disso, é possível postar conteúdos que foquem nas novidades da empresa, a fim de gerar maior interesse no público que visita o perfil.

Se a sua empresa ainda não tem uma conta na ferramenta, não perca mais tempo! Ela pode ser crucial para atrair os clientes próximos ao seu negócio, além de ser gratuita.