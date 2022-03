Fundhas abre inscrições para quatro novos cursos EAD

Novos quatro cursos EAD (ensino à distância), oferecidos pela Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), por meio do Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), estarão com inscrições abertas a partir desta quarta-feira (9), pela página do Qualifica São José, no site da Prefeitura. O prazo vai até 28 de março.

Estão sendo oferecidas, no total, 1.300 vagas para os cursos de Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem (100 vagas), Familiarização Aeronáutica (AeroCephas/600 vagas), Recepcionista de Eventos (100 vagas) e Rotinas de RH e Legislação Trabalhista (500 vagas).

Os cursos têm carga horária de 30h a 160h e terão início no dia 4 de abril, se prolongando até junho e julho. Para se inscrever, é necessário ter, no mínimo, 16 anos, ensino fundamental completo e ser morador de São José dos Campos.

Rua Santarém, 560 – Parque Industrial

(12) 3932-0533

www.fundhas.org.br

Inscrições para novos cursos EAD oferecidos pela Fundhas terão inscrições a partir desta quarta-feira – Foto: Divulgação