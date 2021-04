Rodrigo Lombardi É o Novo Embaixador do CAOA CHERY Arrizo 6

Ator estrela campanhas publicitárias e ações de marketing do sedan nas mídias, canais digitais e concessionárias da montadora

O ator Rodrigo Lombardi é o novo embaixador do Arrizo 6, o sedan referência em design, sofisticação e tecnologia da CAOA CHERY. Durante um ano, ele representará o Arrizo 6 em campanhas publicitárias e ações de marketing da montadora, além de poder conferir em seu dia a dia todos os diferenciais que fazem do modelo um dos sedans mais completos da sua categoria.

A primeira campanha do ator com a CAOA CHERY estreia hoje na TV aberta e nas mídias digitais da montadora. A ação, idealizada pela agência Z515, destaca os principais atributos do Arrizo 6 e como o novo embaixador do veículo se identifica com eles. A parceria com o ator deve gerar novas ações publicitárias em breve, além de conteúdos para os canais digitais da marca e na Rede de Concessionárias em todo o Brasil.

Henrique Sampaio, gerente de Marketing do Produto da CAOA CHERY

De acordo com Henrique Sampaio, gerente de Marketing do Produto da CAOA CHERY, o ator Rodrigo Lombardi foi escolhido pois representa os principais atributos do sedan: sofisticação, modernidade e elegância. “Estamos muito felizes com essa parceria. O Rodrigo Lombardi tem o perfil do consumidor do segmento de sedans médios e, principalmente, é a cara do Arrizo 6. Ele chega para fortalecer a nossa estratégia de produto, que oferece um dos mais completos portfólios do mercado brasileiro”, comenta o executivo.

Rodrigo Lombardi

“Sempre gostei de carros, design e conforto. Senti que tinha tudo isso assim que sentei no Arrizo 6”, comenta o ator Rodrigo Lombardi.

Segundo o gerente de Marketing do Produto da CAOA CHERY, as ações com o ator têm como objetivo criar uma identificação entre o consumidor e o Arrizo 6. “A ideia é que o cliente perceba como o veículo foi desenvolvido para entregar ao mercado nacional o que há de mais luxuoso e completo em termos de Qualidade, Tecnologia e Design”, complementa Henrique Sampaio.

Arrizo 6

Fabricado na unidade da CAOA CHERY de Jacareí (SP), o sedan de luxo tem motor 1.5 Turbo Flex e transmissão CVT de 9 velocidades. O veículo possui ainda o maior porta-malas do segmento (570 litros) e comprimento da categoria (4.675 mm), além de contar com a elegância do design estilo “fastback”.

O sedan Arrizo 6 tem teto solar elétrico, rodas de liga leve 17 polegadas, câmera 360º e sensor de estacionamento, direção elétrica, piloto automático, sistema auxiliar para partida em aclives, acendimento automático dos faróis e controles de rádio e outras funções no volante, que também possui regulagem de altura. O ar-condicionado tem comandos eletrônicos, tela sensível ao toque e saída para os passageiros traseiros. Já o banco do motorista tem regulagem de altura e os bancos traseiros encosto rebatível e descansa-braço central com porta-copos.

CAOA CHERY

A CAOA CHERY nasceu em novembro de 2017 como fruto de uma parceria entre a CAOA e a CHERY, que deu início a uma nova montadora 100% nacional. A união fez surgir um gigante brasileiro que, em apenas três anos de história, se consolidou na 11ª posição no ranking das montadoras nacionais. Com produtos de alto valor agregado, desenvolvidos com base nos pilares da Qualidade, Tecnologia e Design, a CAOA CHERY também se destaca pelos serviços de Vendas e Pós-Vendas, sendo referência no mercado nacional. Hoje, a marca produz no Brasil os SUV’s Tiggo 5X, Tiggo7 e Tiggo 8 na planta de Anápolis, e os modelos Tiggo 2, Arrizo 5 e Arrizo 6 na fábrica de Jacareí. Além de comercializar o Arrizo 5e, modelo elétrico, importado da China.