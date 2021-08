Oi FIBRA CONQUISTA 3 MILHÕES DE CLIENTES

Em 12 meses, produto de fibra ótica da Oi dobra número de clientes de 1,5 milhão para 3 milhões, num ritmo de adesões muito acima do registrado pelo mercado

Companhia acelera na expansão da oferta do serviço com 27 novas localidades atendidas nos meses de julho e agosto, totalizando 176 municípios e presença em todos os estados do país

Média de adições líquidas de clientes Oi Fibra em 2021 é de uma a cada nove segundos.

A Oi Fibra dobra o número de assinantes em 12 meses e atinge a marca de 3 milhões de clientes. O desempenho evidencia o bom posicionamento da Oi no segmento de internet banda larga. Foram em média 120 mil casas conectadas por mês, superando todos os demais players de internet por fibra ótica. Atualmente a Oi Fibra está disponível em 176 cidades no Brasil e a meta é chegar a 208 até o fim do ano. A companhia conta hoje com fibra passada em 12,6 milhões de endereços (do jargão inglês homes passed) e deve fechar o ano de 2021 com 14,5 milhões de endereços com essa infraestrutura.

Além dos atributos de qualidade do serviço, como robustez e latência, outro fator que tem contribuído para o rápido crescimento da Oi Fibra é a agilidade da companhia na expansão da oferta do serviço, em todas as regiões do país. Somente nos meses de julho e agosto, a Oi lança seu serviço de internet por fibra ótica em 27 novas localidades: Alegrete (RS), Cáceres (MT), Cacoal (RO), Camaquã (RS), Casimiro De Abreu (RJ), Floresta (PR), Garibaldi (RS), Gurupi (TO), Içara (SC), Ituporanga (SC), Jataí (GO), Maracaju (MS), Maraú (RS), Marechal Deodoro (AL), Maricá (RJ), Medianeira (PR), Navegantes (SC), Paiçandu (PR), Palmas (PR), Paracambi (RJ), Pontes e Lacerda (MT), Porto Seguro (BA), Rosário Do Sul (RS), São Gabriel da Palha (ES), São Pedro da Aldeia (RJ), União Da Vitoria (PR) e Valença (RJ).

“A Oi Fibra foi lançada em 2018 e sua expansão tem sido vertiginosa. É elemento central no processo de transformação da Oi em uma empresa líder em soluções digitais e conexões de fibra ótica que melhorem a vida das pessoas e das empresas em todo o país, permitindo a criação de novas possibilidades de futuro, levando a vida digital para todos, o que é o nosso propósito”, afirma Rodrigo Abreu, presidente da Oi.

A Oi Fibra é líder em market share no mercado de banda larga por fibra ótica em 17 estados do país, incluindo o Distrito Federal. São eles: AC (66,7%), AM (37,5%), BA (22,8%), DF (42,5%), GO (26,1%), MA (33,4%), MS (35,4%), MT (20,2%), PA (27,2%), PE (17,7%), PI (23,2%), PR (19,9%), RJ (39,4%), RO (50,8%), RR (88,7%), RS (23,8%) e TO (34,3%). Os dados são do último relatório da Anatel, referentes a junho de 2021.

“Para se ter uma ideia de como tem sido a nossa velocidade de adições líquidas de clientes Oi Fibra, tivemos em média um cliente novo a cada 15 segundos, considerando o crescimento da base de clientes ao longo dos três anos de operação do produto. E em 2021, aceleramos o passo e chegamos a um cliente novo a cada nove segundos. Estamos em busca da meta de oito milhões de clientes Oi Fibra do nosso plano estratégico até 2024”, explica Bernardo Winik, diretor Comercial da Oi.

Soluções e ofertas

A Oi Fibra tem soluções de conectividade por fibra ótica para fins residenciais e empresariais.

Residenciais: As ofertas incluem internet com até 1 Giga de velocidade, voz (usando a tecnologia VoIP), TV por assinatura (IPTV) e diversos conteúdos sob demanda. A Oi Fibra de 200 Mega custa a partir de R$ 99,90/mês, incluindo banda larga via fibra e voz ilimitada via VoIP. O serviço oferece ainda o acesso ao Oi Play, a plataforma digital exclusiva da operadora para assistir vídeo por streaming com os melhores conteúdos de filmes, séries, desenhos e esporte para assistir quando quiser, no celular, tablet, computador ou TV. O cliente da Oi Fibra pode contratar também a Oi TV (na tecnologia IPTV), com combos de banda larga de fibra, voz e TV, partir de R$ 239,90. Promocionalmente, os clientes que assinarem serviço pelo site da operadora terão quatro meses de acesso gratuito ao novo HBO Max.

Empresariais: As ofertas do Oi Seu Negócio incluem internet de até 1 Giga de velocidade, aliada a serviço de voz (VoIP), além de serviços digitais de parceiros como Olist e Aceleraí, que tem como objetivo ajudar a alavancar os negócios do cliente, e o Russel Serviços, que oferece desconto na contratação de mão de obra qualificada. A oferta de 200 mega está disponível por R$ 99,90/mês e se adicionar o serviço de IPTV custa R$ 239,90/mês.

A Oi Fibra garante estabilidade e altíssimas velocidades de conexão por pura fibra ótica até dentro da casa do cliente e disponibiliza conteúdos atrativos de vídeo streaming e vídeo on-demand através do Oi Play (www.oiplay.com.br), com ofertas para os diferentes perfis de usuários. Clientes Oi Fibra dos segmentos Residencial e Empresarial que quiserem ampliar a cobertura Wi-fi dentro da sua residência ou estabelecimento comercial têm descontos especiais na plataforma Oi Place, como por exemplo 20% de desconto na compra de um Kit Mesh COVR 1102 D-LINK. Para obter o benefício, basta acessar o site oiplace.com.br/mesh20 e inserir o cupom “mesh20” no carrinho de compras.

