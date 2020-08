Americanet se consolida como operadora líder no fornecimento de internet de fibra óptica e banda larga em Santa Isabel (SP)

Apesar de muitas cidades do país anunciarem a retomada gradual das atividades econômicas a partir do mês de agosto, os hábitos de consumo de internet do consumidor brasileiro foram fortemente impactados pela pandemia do coronavírus, conforme analisam muitas empresas do setor de Telecom, como a Americanet, por exemplo, uma das principais operadoras de telecomunicações e conectividade do país, que registraram um aumento acentuado no consumo de dados por grande parte de seus clientes residenciais, principalmente a partir de meados de março, quando o Governo decretou o início do isolamento social.

Santa Isabel (SP)

Na cidade de Santa Isabel, região metropolitana de São Paulo, por exemplo, a empresa fornece serviços de conectividade e soluções customizadas de Telecom para os segmentos corporativo e residencial desde 2014, quando a empresa inaugurou sua primeira loja física no município e passou a oferecer serviços de voz (telefonia móvel e fixa), com a vantagem de ligações ilimitadas para fixo e móvel de qualquer operadora do Brasil, e internet fibra óptica de 300 Mega, com opções de planos individuais ou pacotes família. Atualmente, a partir dos inúmeros benefícios que sempre praticou na região e do crescimento que vem obtendo ao longo dos últimos 6 anos, desde que chegou com sua rede de fibra óptica na cidade, a Americanet já conta com mais de 5 mil acessos de Banda Larga Fixa em Santa Isabel, mantendo a liderança no fornecimento desse tipo de serviço, de acordo com dados divulgados pelo ranking da Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações, publicado em junho de 2020.

Internet fibra óptica

“Parte dos dados foram coletados durante o período da pandemia, onde o consumo de internet aumentou de maneira geral por todo o país. Os escritórios foram para as residências, os estudantes deixaram as salas de aula e passaram a ser virtuais, assim como a diversão também invadiu os lares com uma enxurrada de Lives e os amantes dos Games intensificaram as horas na frente das telas. Como tudo passou e passa pela internet, a mobilidade transformou a rotina das pessoas e empresas e por isso as residências precisaram investir em mais banda e até em infraestrutura para dar conta de tanta informação trafegando pela rede”, comenta Renan Torres, diretor comercial da Americanet.

“Estamos crescendo em um ritmo acelerado e a cidade de Santa Isabel é um exemplo desse crescimento consolidado pautado por muitos resultados positivos, ao entregar opções de alta qualidade em serviços de conectividade, com preço acessível e atendimento ao cliente de forma ágil e eficaz”, garante Torres.

Americanet

Fundada em 1996, a Americanet é uma das principais operadoras de telefonia móvel, fixa e conectividade do país. A companhia conta com infraestrutura e tecnologia de ponta baseada em redes de Fibra Óptica com extensão de mais de 20 mil km, presença em 8 estados e mais de 300 cidades.

