5 iniciativas on-line que buscam reduzir os danos da pandemia

A Internet se tornou uma ferramenta importante no trabalho de redução dos danos causados pela COVI-19

Durante a pandemia do novo coronavírus, o isolamento social foi decretado em praticamente todo o mundo. Com toda essa situação, a Internet se mostrou ainda mais necessária, seja para se comunicar com amigos e familiares, trabalhar e, também, encontrar maneiras de ajudar o próximo durante esse período complicado.

O Hackathon Vida é uma dessas iniciativas. Organizado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, a prefeitura de Campos Gerais e as startups da região, o evento acontecerá entre os dias 11 e 18 de maio e está com inscrições abertas para os grupos que desejam criar projetos que diminuam o impacto da COVID-19.

Para participar do evento, não será necessário comprar uma viagem, como as oferecidas pela Princesa dos Campos Passagens, uma vez que o Hackathon será realizado virtualmente.

Empresas recorrem à tecnologia para garantir a saúde da população

Assim como o Hackaton, outras pessoas tiveram iniciativas virtuais que contribuam, de alguma maneira, para a redução dos danos da pandemia, recorrendo à tecnologia e respeitando o isolamento social. Recentemente, as gigantes Apple e Google anunciaram um monitoramento para o combate da infecção.

O projeto consiste na análise do fluxo de circulação das pessoas e possíveis aglomerações. As informações serão passadas ao governo, com o objetivo de controlar a disseminação da doença.

Mas, além delas, outras empresas se mostraram solidárias com o próximo e criaram estratégias on-line que contribuem, de alguma maneira, para a proteção e combate do vírus. Conheça algumas das soluções virtuais criadas por empresas, a seguir, e se inspire!

Dynamic Covid Tracking

A empresa Dycovid, de Pernambuco, criou uma plataforma mobile que alerta os usuários de aglomerações, em tempo real. Para isso, é utilizada a geolocalização do aparelho e, ainda, uma classificação de fatores de risco em determinada região. A partir de um cruzamento de dados de pessoas que foram confirmadas com o novo coronavírus, será definido um grau de risco de contaminação na região pesquisada.

Medvelox

A empresa carioca Medvelox criou uma espécie de WhatsApp para os profissionais da saúde. Adaptado para as necessidades médicas, o aplicativo conta com funções que permitem o compartilhamento de exames aos pacientes e, também, gráficos que mostram o quadro do paciente de maneira mais simplificada, apontando sua evolução.

COVID-19 Assist

Também voltado para o trabalho dos médicos e demais profissionais da saúde, o app COVID-19 Assist foi elaborado pela empresa eHealth Potiguar, do Rio Grande do Norte. Ele permite que o corpo médico acesse, de maneira facilitada, os protocolos necessários para a tomada de decisões — todas autorizadas. Além disso, será possível monitorar a saúde de todos os profissionais de maneira simples e facilitada.

Único passo para transcriptase reversa e PCR em sequência para rápido e fácil diagnóstico de sars-cov-2 em lugares distantes de grandes centros técnicos/científicos/hospitalares

Desenvolvido pelo Grupo de Biologia Molecular de Malária, composto por Dr.Wesley Luzetti Fotoran e MSc. Isadora Prata, e supervisionados pelo Prof. Dr. Gerhard Wunderlich, o projeto consiste em uma única etapa de diagnóstico do novo coronavírus.

O grupo paulista de profissionais tem por objetivo diminuir o tempo de análise dos pacientes para até quatro horas. Por ser um PCR convencional, sua eficácia é garantida, especialmente, quando comparado a equipamentos de ponta, mas com o diferencial da diminuição de custos e da superlotação de centros diagnósticos.

Anjo Amigo

Focado na saúde da terceira idade, que pertence ao grupo de risco, a empresa pernambucana Cells Digital desenvolveu um aplicativo de rede colaborativa que atende as pessoas com mais de 60 anos, diagnosticadas com COVID-19. O objetivo é promover a conexão do público à Anjos Amigos, que passarão informações de proteção, oferecerão monitoramento e auxílio aos usuários.