Happy Hour no mais belo pôr do sol de São José

De frente para o Banhado, 523 Lounge Bar une a estrutura de restaurante com opções de happy hour

São José dos Campos acaba de ganhar aquele que promete ser o point de encontro com os amigos: 523 Lounge Bar, na avenida Anchieta. Com localização privilegiada, o novo espaço oferece cardápio exclusivo com vista para aquele que é considerado o mais belo pôr do sol da cidade: o do Banhado.

Na hora do almoço, é possível sentar-se à mesa ao ar livre enquanto se experimenta opções do amplo menu da casa composto por pratos com carnes, peixes, frutos do mar e saladas. Destaque para o chamado Anchieta, chorizo angu feito na manteiga de alecrim e alho, servido com mini salada de brotos e maionese de beterraba; e o Lounge Cream, tortinha feita a base de biscoito, creme de chocolate belga branco, chantilly com morango e suspiro.

À frente da cozinha, Pedro Reis, chef de apenas 25 anos. “Encontrei o amor pela cozinha após iniciar um trabalho como garçom. Passei um bom período trabalhando com o chef João Paulo Leal e foi por meio dele que conheci toda a raiz da gastronomia que hoje prático”, afirmou ele que trabalhou em hotéis e se especializou em frutos do mar, após se mudar para o litoral. Hoje, além do 523 Lounge Bar, ele está à frente da Sereia Beach, no Pequeá, em Ilhabela.

Chef Pedro Reis-Foto:Divulgação

COQUETELARIA

O 523 Lounge Bar conta ainda com uma carta de cerveja e drinks perfeitos para harmonizar com os petiscos da casa, como isca de filé mignon, bolinho de couve flor com molho de maracujá e mel e bolinho de feijoada, entre outras opções.

O Lounge Sour, carro-chefe da casa, leva aperol, gin, limão tahiti e xarope de açúcar; e, para quem prefere clássicas bebidas, estão no menu Bloody Mary, Cosmopolitan, Negroni e, claro, capirinhas originais, como a Cajuzin, com caju, limão tahiti e canela.

523 Lounge Bar

O 523 Lounge Bar fica na avenida Anchieta, 523, em São José dos Campos. Aberto todos os dias das 12h às 21h. Serve almoços, jantares e petiscos para happy hour.

Acompanhe as novidades no Instagram: @523loungebar