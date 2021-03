Startup amplia conexão entre trabalhadores e mercado e facilita contratações

Closeer automatiza processos e atua sob demanda das necessidades de cada setor na flexibilização dos modelos contratuais

O processo de captação, seleção e efetivação do profissional costuma ser complexo e dispendioso. Para tornar essa tarefa mais ágil, econômica e simples, a startup Closeer – criada em 2019 para o recrutamento de freelancers no mercado de food service – decidiu ampliar atuação. Por meio de seu aplicativo já é possível atender a demanda de outros segmentos de todas as indústrias. Em destaque aqueles que apresentam turnover alto, como varejo, logística e saúde. A startup também abriu o cardápio para todos os modelos de contratos existentes.

“Anteriormente atuávamos apenas com temporários, mas a expansão sempre esteve nos nossos planos. Num país em que a taxa média de desocupação chega a 13,5%, com mais de 13 milhões de pessoas na fila por uma atividade, não se pode pensar num negócio focado no mercado de trabalho com algo limitador”, diz o CEO da Closeer, Walter Vieira.

De acordo ele, a experiência vivenciada pela companhia durante a pandemia mostrou que as funcionalidades do aplicativo têm potencial para responder não somente às necessidades das empresas de food service e aos profissionais temporários. “Entendemos que a flexibilidade é o futuro do mercado de trabalho. Isto não se restringe ao home office ou ao trabalho híbrido, mas também aos modelos de contrato. Por isso, a Closeer oferece um completo serviço on demand para que tanto os trabalhadores quanto as empresas possam se adaptar mais rapidamente de maneira fácil e econômica a este novo ambiente. Isto significa que uma empresa poderá usar o app tanto para contratar um freelancer quanto um profissional fixo”, diz

Na prática, a Closeer aproxima os candidatos a uma vaga de emprego das empresas detentoras dessas oportunidades. Isto é feito por meio de uma plataforma que reúne profissionais para contratação imediata, onde as duas partes podem conferir históricos e avaliações, tanto dos trabalhos realizados quanto dos estabelecimentos. Ao indicar o tipo de profissional que a empresa procura, o algoritmo da Closeer encontra quem possui a qualificação demandada e, de acordo com sua localização, disponibilidade e avaliação, o recomenda. Se este aceitar a oferta, ambos são colocados em contato, via chat.

Vieira ressalta que além da conexão entre quem procura e quem oferece emprego, a startup viabiliza que as empresas contratantes tenham um controle mais preciso sobre o desempenho dos contratados. Isto é feito por meio das soluções Closeer Jobs e Closeer Pay.

Na Closeer Jobs, é possível conferir dados por meio de um painel de controle na web, como avaliações feitas por contratantes anteriores, experiência e outros indicadores. Já a Closeer Pay é uma conta digital com a qual as empresas podem realizar toda a movimentação financeira necessária. “Com isso as empresas conseguirão obter um gerenciamento mais ágil e o profissional pode ter mais controle sobre seus recebimentos”, afirma Vieira.

