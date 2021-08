5 passos para aumentar o engajamento no Instagram

Sem ideias sobre como aumentar o engajamento Instagram? Para ter mais engajamento no Instagram, é importante escolher um conteúdo de qualidade, interagir com os internautas e postar na melhor hora.

Ter muitos seguidores no Instagram é bom. Ter compromisso é melhor. Com mais de um bilhão de usuários ativos por mês, o Instagram é a rede social que teve o maior crescimento em 2018.

Primeira plataforma para a geração do milênio, o Instagram também é popular entre os influenciadores, que o tornam seu favorito na rede social.

1. Domine a noção de compromisso

No jargão digital, falamos de engajamento para designar a propensão que os usuários têm de interagir com uma página ou conta nas redes sociais. Isso se materializa por meio de comentários, curtidas, compartilhamentos etc. Quanto mais alta a taxa, mais sua comunidade está envolvida no que você oferece e, portanto, houve.

Além disso, com o tempo, o Instagram mudou seu algoritmo para a ordem em que as fotos são exibidas no feed. Este passa a ter como principal critério o comprometimento dos usuários com as contas que estão inscritos, em vez da ordem cronológica como era o caso anteriormente. Por fim, deve-se destacar que a taxa de engajamento no Instagram é 60 vezes maior do que no Facebook.

2. Publique conteúdo relacionado à sua comunidade

Para obter mais engajamento, existem algumas regras básicas. Em primeiro lugar, concentre-se em conteúdo de qualidade em um grande número de postagens. Embora seja importante postar regularmente, não é necessário fazê-lo várias vezes ao dia.

Uma foto bonita e de alta qualidade terá uma taxa de engajamento maior. Em geral, certifique-se de tirar fotos que tenham um estilo comum de perto ou de longe. Assim, você conseguirá criar uniformidade e principalmente uma identidade na sua conta do Instagram, um importante critério de notoriedade e engajamento da comunidade.

Para o lançamento do Instagram do Instituto Francês, a agência de mídia social Media Trium criou uma carta gráfica incorporando os pictogramas da carta geral do Instituto.

3. Comunique-se com sua comunidade.

Lembre-se de que sua comunidade é composta de pessoas. Na verdade, não hesite em interagir com esses seres humanos que se escondem atrás dos perfis. Por exemplo, você pode fazer perguntas, responder aos comentários e mensagens deles, mas também compartilhar o conteúdo da história.

Isso permite que eles se sintam considerados e investirão mais em sua comunidade. Não hesite em fazer o mesmo de vez em quando com sua conta e em curtir e comentar as postagens. Isso mostrará sua atividade, portanto, postar histórias é uma boa maneira de mostrar que você está presente e ativo. Finalmente, não ignore as hashtags, mas também não as exagere.

4. Poste nos melhores horários

Assim como você, as pessoas que o seguem cumprem horário de expediente na maior parte do tempo. A lógica, portanto, dita que é mais eficiente postar fotos entre 7h e 9h da manhã (também possivelmente entre 12h e 13h), e à noite entre 18h30 e 21h no máximo, horários em que a maioria das pessoas está conectado.

Na verdade, de acordo com o Instagram, cada pessoa na rede social perde as fotos de cerca de 70% das contas que segue. Para não postar no vácuo, certifique-se de postar suas fotos nos dias e horários em que seus seguidores estão mais propensos a se conectar.

5. Consulte as estatísticas disponíveis no aplicativo

Evite postar no final da semana. De fato, no sábado à noite as pessoas saem e não estão realmente nas redes sociais, enquanto a segunda de manhã é um bom momento para postar.

Enquanto você rola seu feed, lembre-se também de consultar e analisar suas estatísticas que o Instagram fornece para ver quando seus seguidores estão mais receptivos.

Em geral, as fotos postadas entre segunda e quinta-feira atraem mais curtidas. Para acessar as estatísticas, você deve ter transformado previamente sua conta do Instagram em uma conta corporativa.

Lembre-se de que 4,2 bilhões de curtidas são dadas no Instagram todos os dias. Haverá alguns para sua postagem!