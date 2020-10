Setor de Mineração deve crescer com implantação de tecnologias

Com implantação de tecnologias setor de mineração no Brasil pode ultrapassar 37 bilhões de dólares entre 2020 e 2024

Os investimentos em novos projetos de mineração, expansão e gestão e segurança de barragens de rejeitos no Brasil atingirão 37 bilhões de dólares entre 2020 e 2024, estimou nesta sexta-feira (03), o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). De acordo com a instituição, a cifra representa um aumento de 4,5 bilhões de dólares ante projeção anterior para o período, divulgada em fevereiro deste ano. O aumento na estimativa foi realizado após recentes investimentos em projetos de mineração anunciados em várias partes do país, segundo o instituto que representa mineradoras.

De acordo com Rogerio Rabelo, Diretor Executivo da Inovamal, somente com a arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem) em Minas Gerais chegou a R$ 1,418 bilhão no acumulado de janeiro a setembro deste ano. “O montante representa um aumento de 3,95% sobre a mesma época do exercício passado, quando o valor arrecadado com os royalties da mineração chegou a R$ 1,364 bilhão no Estado. Os dados são da Agência Nacional de Mineração (ANM) “, comenta Rogerio.



Tecnologia para o crescimento do setor

Segundo Rogerio Rabelo, é importante ressaltar que a inovação na indústria de mineração global está prosperando, mas pode ser cada vez mais estimulada por este modelo terceirizado de inovação tecnológica. Ainda de acordo com Rogerio, há uma demanda crescente na indústria de mineração brasileira relacionada a adoção de tecnologia, uma vez que o setor já tem à disposição tecnologias avançadas, que, embora não sejam todas obrigatórias, permitem analisar e monitorar riscos com antecedência suficiente para que sejam implementadas medidas preventivas. No entanto, empresas encontram ou não sabem como implantar essas tecnologias para seguir o movimento natural de evolução tecnológica do setor.

“Ao participar de discussões e workshops de inovação com executivos de mineração, as empresas têm a percepção da importância da inovação, mas não sabem como integrá-la para atingir suas prioridades estratégicas. Outra dificuldade, são referentes as muitas empresas mineradoras que possuem milhares de informações e dados que podem ser usados para alavancar resultados interessantes no Ebitda”, mas não usam essas informações de maneira eficaz”, diz Rogério.



Como um Hub tecnológico vai contribuir para alavancar mercado de mineração nos próximos anos?

Os setores de mineração e de metais enfrentam atualmente um período de grandes desafios, principalmente no que se refere ao desenvolvimento e à adoção de novas tecnologias para redução dos impactos ambientais e sociais causados pela mineração e metalurgia.

Mineração

De acordo com um levantamento do Gartner de outubro de 2018, até 2020, 80% dos projetos de IA permanecerão na alquimia, administrados por magos cujos talentos não escalaram amplamente em a organização. Levando em consideração a indústria 4.0 e a adoção de tecnologias na indústria de mineração global, os líderes de todos os setores superam sua concorrência por uma ampla margem quando aplicado uma estratégia digital.

“Por essa razão, criar parcerias internacionais através de uma HUB de tecnologia e inovação, como a INOVAMALL, por exemplo, pode ser o ponto chave para aqueles que já têm planos de implementar a IA no próximo ano. A Inovamall atua como “country manager” no Brasil e América do Sul”, finaliza Rogerio.









Inovamall

A Inovamall traz soluções tecnológicas internacionais, métodos lean e governança para inovação além de soluções para a transformação digital,por meio de nossa rede global de parceiros. Nosso diferencial está desde auxílio na priorização de projetos, prospecção das tecnologias, pesquisa, análise de viabilidade financeira/econômica, chegando no acompanhamento, implantação e mensuração dos ganhos. Na área de Transformação Digital, atuamos com os melhores pesquisadores , criando soluções customizadas em ciência de dados, e com grande volumes de dados, no modelo “whitebox” – o código de programação é do cliente – e metodologias ágeis. Levamos soluções inteligentes para o cliente.