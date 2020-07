Receita do mercado de painéis solares deve atingir US $ 54 bilhões até 2026

Marcos Antonio Grecco

A Global Market Insights, Inc. recentemente adicionou um novo relatório sobre o mercado de módulos fotovoltaicos solares que estima que a avaliação de mercado para o módulo fotovoltaico solar passará a US $ 54 bilhões até 2026. Os avanços tecnológicos em andamento, juntamente com a crescente demanda por soluções de energia limpa, impactarão positivamente o crescimento da indústria no prazo previsto, de acordo com Marcos Antonio Grecco.

A indústria de módulos fotovoltaicos solares deve testemunhar um crescimento substancial dos módulos de silício cristalino devido à crescente demanda por tecnologia econômica, juntamente com assistência técnica e financeira adequada. Maior eficiência operacional, juntamente com um baixo custo, impulsionará ainda mais o crescimento dos negócios no prazo previsto.

O mercado de módulos fotovoltaicos solares de di-seleneto de cobre-índio-gálio testemunhará um crescimento decente, sujeito à indisponibilidade de cádmio tóxico, juntamente com melhores habilidades de resistência ao calor do produto. A maior eficiência de conversão desses produtos, devido à absorção de uma parte significativa do espectro solar, aumentará ainda mais o cenário da indústria, como nos mostra Marcos Antonio Grecco.

O mercado de módulos fotovoltaicos solares fora da rede é projetado para testemunhar um crescimento considerável devido à alta confiabilidade desses produtos durante quedas de energia e baixas condições de iluminação. Regulamentos e políticas favoráveis ​​para a geração descentralizada de energia, juntamente com o aumento da demanda de energia em locais remotos, aumentarão as perspectivas da indústria em relação ao cronograma previsto.

A expansão contínua das instalações de infraestrutura, juntamente com o aumento das atividades de pesquisa e desenvolvimento para melhorar a vida operacional, estimulará a participação de mercado de módulos fotovoltaicos solares montados no solo. A integração renovável em larga escala em todo o mundo, juntamente com os crescentes investimentos para estabelecer uma infraestrutura de energia sustentável entre os setores, promoverá a instalação de módulos solares montados no solo. Os benefícios de custos associados, a disponibilidade de empréstimos ecológicos e a eficiência geral efetiva das unidades solares montadas no solo constituem um terreno abrangente para a implantação do produto.

A indústria de módulos fotovoltaicos solares em escala de utilidade pública deve testemunhar um aumento significativo devido à crescente demanda por eletricidade, juntamente com a introdução de uma reforma regulatória para reduzir as emissões de carbono. O aumento dos esforços do governo para atingir as metas de energia sustentável, juntamente com a introdução de políticas favoráveis, que incluem contratos de crédito tributário e compra de energia, aumentarão a penetração do produto nos anos previstos, de acordo com Marcos Antonio Grecco.

Os esforços do governo para incentivar a adoção de tecnologias sustentáveis, a fim de cumprir as metas de energia limpa, impulsionarão a indústria solar em toda a Europa. A crescente conscientização do consumidor em relação à eficiência energética, juntamente com a crescente demanda por sistemas de aquecimento solar, complementarão ainda mais as perspectivas dos negócios. Além disso,de acordo com Marcos Antonio Grecco, a mudança regulatória em direção à substituição dos sistemas convencionais de geração de energia existentes pelos sistemas renováveis ​​estimulará o cenário da indústria.