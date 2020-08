Positivo lança notebook Positivo Duo com tecla Netflix

Notebook e tablet em um só produto, pesa pouco mais de 1 kg, tem apenas 1,7cm de espessura, bateria com mais de 6 horas de autonomia e tecla exclusiva para o serviço de streaming

Um notebook, um tablet, um porta-retrato digital ou um dispositivo para apresentações. O Positivo Duo C464C que a Positivo acaba de lançar é tudo isso e muito mais. É o primeiro 2 em 1 da marca a vir com tecla exclusiva para o serviço de streaming Netflix, o mais fino – tem apenas 17,4mm de espessura -, e o mais leve – pesa só 1,15 kg. Evolução no mercado de notebooks 2 em 1, o Positivo Duo C464C ainda se destaca pela bateria com autonomia de 6 a 8 horas, que garante um dia de estudo, de trabalho ou de diversão.

Positivo Duo C464C

“O Positivo Duo C464C é leve, prático, versátil e extremamente funcional. É um notebook para acompanhar o consumidor onde ele estiver e que atende tanto o público jovem, que pode estudar ou assistir a filmes em diferentes locais, como profissionais que precisam de mobilidade e produtividade”, afirma Cinthya Ermoso Correia, gerente de produtos da Positivo Tecnologia.

Outra boa razão para apontar o Positivo Duo C464C como uma evolução entre os modelos 2 em 1 é a tela de 11,6″ full HD com tecnologia IPS, que garante imagens mais nítidas, cores mais vivas e maior ângulo de visão. Assim, mesmo que o usuário fique um pouco de lado em relação ao notebook 2 em 1, sua visão não será comprometida. Ainda com relação à tela, é conversível (360º), touch screen e pode ser usada também com a caneta capacitiva que vem junto com o Duo C464C, permitindo toque mais preciso e aumentando a produtividade.

Netflix

Para atender as demandas cada vez mais frequentes de chamadas por vídeo, reuniões on-line e aulas a distância, a Positivo aperfeiçoou também a webcam do novo Positivo Duo C464C, que agora está na parte inferior da tela. “Essa posição oferece melhor ângulo de amplitude e direcionamento nas conferências, tornando a imagem do usuário mais focada e nítida”, garante Maraschin. O modelo ainda vem com luzes indicativas das atividades em andamento (liga/desliga, capslock ligada/ desligada e carregamento da bateria), recursos que parecem simples, mas nem sempre estão presentes em outros modelos e agilizam e dinamizam o uso.

Disponível na cor prata, o novo notebook 2 em 1 da Positivo tem processador Intel® Celeron® Dual Core e capacidade de armazenamento de 64 GB, expansível para até 128 GB com cartão Micro SD, e vem com Windows 10 home, aplicativos para escritório e antivírus gratuito por 30 dias.

O Positivo Duo C464C pode ser encontrado no varejo físico e on-line pelo preço sugerido a partir de R$ 1.899. Para mais informações sobre os produtos da Positivo, acesse: http://www.meupositivo.com.br.

Positivo Duo C464C – Crédito: Divulgação/ Positivo

POSITIVO TECNOLOGIA

A Positivo Tecnologia é uma empresa brasileira de hardware e software que fabrica e comercializa computadores, celulares, tablets, acessórios, servidores, soluções para casas e escritórios inteligentes, além de tecnologias educacionais. Faz parte do Grupo Positivo, conglomerado de empresas com atuação nos segmentos educacional, editorial e gráfico. Foi fundada em maio de 1989. Possui sede administrativa em Curitiba (PR), quatro fábricas no Brasil, além de presença na Argentina, Quênia, Ruanda, China e Taiwan. O portfólio de marcas próprias e representadas é composto por Positivo, Positivo Casa Inteligente, Positivo BGH, Quantum, VAIO, Anker, 2A.M. e Accept. Para informações adicionais, acesse http://www.positivotecnologia.com.br .