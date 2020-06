NOVO MOUSE LOGITECH G203 LIGHTSYNC ENTREGA PERFORMANCE PROFISSIONAL A PREÇO ACESSÍVEL

A Logitech G, líder em tecnologias e equipamentos para games, anuncia a chegada ao Brasil do mouse Logitech® G203 LIGHTSYNC, que oferece desempenho de nível profissional, versatilidade e um design clássico por um valor mais acessível que a média. Produto já está disponível no mercado brasileiro.

Logitech G203 LIGHTSYNC

O Logitech G203 LIGHTSYNC traz um design clássico e vem munido de seis botões totalmente customizáveis para ampliar a experiência nos principais jogos da atualidade. O novo mouse inclui um sensor com alta taxa de precisão com DPI ajustável de 200 até 8000 DPI, que proporciona maior velocidade de rastreamento e consistência nos movimentos.

Por meio do software Logitech G HUB é possível salvar até cinco perfis de DPI e alterna-los durante o gameplay. Com a memória integrada do G203 LIGHTSYNC, também é possível salvar as preferências de usuário e conectar-se em outro PC, sem a necessidade de reconfigurá-lo. É o verdadeiro plug and play.

A iluminação do G203 LIGHTSYNC RGB inclui uma paleta de até 16,8 milhões de cores em diferentes níveis de brilho, o que garante a capacidade de exibir um efeito de iluminação de onda “arco-íris” de acordo com o que acontece no jogo.

O tensionamento dos botões de mola metálica exclusiva Logitech G aprimora ainda mais a experiência, que proporciona acionamento quase que instantâneo com maior precisão.

Preços e disponibilidade

O novo Logitech G203 LIGHTSYNC já está disponível no mercado brasileiro nas cores preto e branco, pelo valor de R$ 169,90.

Encontre o produto na loja oficial da Logitech no Brasil: https://www.logitechstore.com.br/mouse-gamer-rgb-logitech-g203-prodigy-com-tecnologia-lightsync

Logitech G

A Logitech G, uma marca da Logitech International, é a líder global em equipamentos de jogos para PC e console. A Logitech G fornece aos jogadores de todos os níveis teclados, mouses, fones de ouvido, mousepads e produtos de simulação líderes do setor, como rodas e bengalas – possibilitados por design inovador, tecnologias avançadas e uma profunda paixão por jogos. Fundada em 1981 e com sede em Lausanne, Suíça, a Logitech International é uma empresa pública suíça listada na SIX Swiss Exchange (LOGN) e no Nasdaq Global Select Market (LOGI). Encontre o Logitech G em logitechG.com, o blog da empresa ou @LogitechG.

Logitech e outras marcas Logitech são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Logitech Europe S.A e / ou de suas afiliadas nos EUA e em outros países. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. Para obter mais informações sobre a Logitech e seus produtos, visite o site da empresa em logitech.com.