Conectados na quarentena: Xiaomi oferece descontos em dispositivos inteligentes para o lar

Lâmpadas, luminárias, balança e escova de dente inteligente são alguns dos itens que integram a campanha que contempla descontos de até 28%

O isolamento social trouxe aos brasileiros uma nova realidade, possibilitando que muitas pessoas pudessem viver com mais intensidade cada momento no lar. A Xiaomi, que em junho completou um ano de operações no Brasil, conta com portfólio completo de dispositivos inteligentes para deixar toda a família conectada com muita praticidade e diversão. Até 30 de junho, a empresa promove descontos de até 28%. Confira alguns produtos ideais para tornar a quarentena no lar mais prazerosa:

Mi Body Composition Scale 2

Mi Body Composition Scale 2 XiaomI Brasil

Para o equilíbrio do corpo. Nessa quarentena, manter o peso em dia é um grande desafio. Para que possa acompanhar de perto a condição do corpo, a dica é apostar na Mi Body Composition Scale 2. Trata-se de uma balança inteligente que apresenta 13 parâmetros de composição corporal, incluindo peso, IMC, porcentagem de gordura, massa muscular, taxa de umidade, taxa de proteína, gordura visceral e metabolismo basal para a melhor compreensão da saúde. De R$ 399,90 por R$ 309,99.

Mi LED Smart Bulb

Mi LED Smart Bulbo XiaomI Brasil

Um ambiente personalizado e aconchegante. O lar se tornou os nossos ambientes corporativos e de lazer. O Kit com 2 Mi LED Smart Bulb possibilita infinitas possibilidades para deixar o espaço adequado em diversas situações. Os produtos permitem, por meio de aplicativo instalado no smartphone ou tablet, controlar as cores, temperatura de cor, ativar modos adequados para determinados momentos do dia, controlar por assistência de voz diversos comandos, dentre outras funções que garantem total automatização à residência. De R$ 389,99 por R$ 279,00.

Segurança e tranquilidade durante o home office. As jornadas de home office são intensas. Para que as atividades sejam executadas com total comprometimento sem esquecer da segurança do lar, a Xiaomi destaca a Mi Home Security Camera 360° 1080P. A câmera é um verdadeiro guarda eletrônico, com wi-fi, visão noturna, panorâmica de 360º e acesso remoto por meio de aplicativo. O dispositivo ainda possui comando de voz e detector de movimentos. Todos os recursos necessários que trazem tranquilidade para toda a família. De R$ 599,99 por R$ 499,99.

Mais produtos com descontos imperdíveis no site https://xiaomi.distribuidornacional.com.br/ofertas-casa-conectada/

Mi Home Security Camera 360° 1080P

Mi Home Security Camera 360° 1080P Xiaomi Brasil

Xiaomi

A Xiaomi Corporation foi fundada em abril de 2010 e está listada na principal da Bolsa de Valores de Hong Kong (1810.HK). O core business da empresa são smartphones e dispositivos inteligentes conectados por Internet das Coisas (IoT).

Atualmente, a Xiaomi é a quarta maior marca de smartphones do mundo e líder mundial em Internet das Coisas, com mais de 235 milhões de dispositivos inteligentes conectados a sua plataforma. A Xiaomi está presente em mais de 90 países e regiões ao redor do mundo e tem uma posição de liderança em muitos deles. Em julho de 2019, a companhia entrou pela primeira vez na lista Fortune Global 500, sendo a empresa mais jovem da relação.

Para mais informações corporativas sobre a Xiaomi, por favor visite https://blog.mi.com/en

No Brasil, a Xiaomi opera por meio da DL, importadora e distribuidora oficial de todos os produtos. Dentro do portfólio, destaque para smartphones, relógios, pulseiras e todo um ecossistema de produtos inteligentes, comercializados de forma oficial nas lojas do Shopping Ibirapuera e Shopping Center Norte, ambas em São Paulo, e no único e-commerce oficial, www.mi.com/br, além de sites de varejo tradicionais e marketplaces.