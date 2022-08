Liax TI leva seu metaverso para a Innovation Week

Durante evento que acontece no Parque Tecnológico, em São José dos Campos, a empresa apresentará suas soluções por meio da imersão digital dos visitantes

A Liax Tecnologia da Informação, empresa especializada em integração de sistemas e outsourcing de TI, fará com que os visitantes da Innovation Week mergulhem no metaverso para experienciarem as soluções da companhia. O evento que acontece entre os dias 23 e 26 de agosto, no Parque Tecnológico, em São José dos Campos, reúne as empresas mais inovadoras da região do Vale do Paraíba.

“Nossa intenção foi criar um ‘Metaverso Liax’, um mundo que criamos especialmente para o evento e que integra nossas soluções que ficam invisíveis quando uma pessoa faz uma compra ou manda uma mensagem. A ideia é mostrar qual o caminho dessas informações e como nós cuidamos desse processo”, explica Petterson Paula, CEO e CTO da Liax.

‘Metaverso Liax’

Durante esse passeio pelo Metaverso Liax, o visitante poderá simular uma compra que irá se materializar no stand da empresa, ou seja, ele fará todo o processo no ambiente digital, mas ao final de toda essa troca de informações terá em mãos um resultado físico e saboroso.

A Liax atua em soluções para diversos segmentos como telecomunicações, financeiro, segurança e imobiliário com projetos desenvolvidos sob medida para cada necessidade de seus clientes. “Essa personalização que criamos para cada demanda faz toda diferença, porque mesmo que estejamos falando do mesmo setor de mercado, cada empresa tem sua necessidade específica. Temos a experiência em compor o time de nossos clientes com os profissionais certos, no tempo certo, atingindo melhores resultados e menores custos (Outsourcing de TI). Focamos na capacidade dos nossos clientes se adaptarem às mudanças e necessidades internas”, explica Petterson.

Uma das especialidades da Liax é desenvolver estratégias de integração de dados e processos, gestão de ativos tecnológicos e adaptação de operação focando na eficiência, produtividade e redução de custos.

Innovation Week

A innovation Week acontece entre os dias 23 e 26 de agosto, das 9h às 18h, no Parque Tecnológico, que fica à Estrada Doutor Altino Bondensan, 500, no distrito de Eugênio de Melo, em São José dos Campos.

Liax

A Liax Tecnologia da Informação é uma empresa especializada em integração de sistemas e outsourcing de TI para grandes empresas, com sede na cidade de Lorena e filial em São José dos Campos, no Estado de São Paulo. Com cerca de 100 profissionais qualificados em gestão, sustentação e na evolução contínua de soluções a Liax TI suporta a operação de seus clientes no dia a dia de forma proativa, mitigando riscos, acelerando ajuste e levando resultados positivos para seus parceiros.