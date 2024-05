Kenvue dedica semana a voluntariado em São José dos Campos e recebe visita de estudantes da rede pública de ensino

Iniciativa global piloto aconteceu de 13 a 17 de maio, com presença de autoridades e parceria com ONGs como a Gerando Falcões

Kenvue, maior empresa de saúde do mundo em receita, totalmente dedicada a bens de consumo para a saúde, realizou a Semana Kenvue Cares, semana de voluntariado que reforçou seu compromisso com o cuidado diário e com a comunidade da região de São José dos Campos, sede de seu campus fabril.

Dentre os dias 13 e 17 de maio funcionários da Kenvue participaram de iniciativas voluntárias ao lado de ONGs que atuam no auxílio a comunidades e a populações em situação de vulnerabilidade social.

Dentre as principais ações aconteceu a visita de aproximadamente 150 estudantes da rede pública de ensino de São José dos Campos, em parceria com a Prefeitura Municipal e a Fundação Hélio Augusto de Souza (FUNDHAS), onde vivenciaram uma experiência de inovação ao conhecerem de perto como são produzidas marcas icônicas como JOHNSON’S®, NEUTROGENA®, LISTERINE®, TYLENOL® e SEMPRE LIVRE®.

Outra ação foi a arrecadação de roupas, calçados e bens de consumo por meio de doações dos funcionários da Kenvue para a Gerando Falcões que, por sua vez, serão destinados para os bazares das ONG e para o projeto ASMARA, que possibilita o acesso aos itens por preços mais acessíveis e geração de renda para as mulheres da periferia. Todo o dinheiro arrecado no bazar será revertido para projetos de transformação de favelas.

Além disso, aconteceu também a montagem de kits de higiene com produtos Kenvue para doação à população do Rio Grande do Sul. Também ajudará a Direct Relief, ONG em apoio a populações afetadas por pobreza ou catástrofes, que atua em parceria com abrigos da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Além do lançamento da Nota Fiscal Paulista para benefício do Hospital GACC (Grupo de Assistência à Criança com Câncer).

O local escolhido, maior parque fabril da Kenvue no mundo, abriga também o Centro de Excelência Global de Pesquisa & Desenvolvimento, além do Consumer Experience Center e conta com 1 milhão de m² e 700 mil m² de área verde.

“O propósito da Kenvue é tornar realidade o poder extraordinário do cuidado diário, o que inclui estarmos próximos das comunidades, incentivando nossas pessoas a realizarem este ato transformador ao disponibilizarem seu tempo em prol de um impacto positivo”, explica Gabriel Torres-Brown, líder de Corporate Affairs para América Latina.

A Semana Kenvue Cares faz parte da estratégia global de ESG de Kenvue, a Missão Vidas Saudáveis, que tem o objetivo de promover o bem-estar social e ambiental. A iniciativa foi realizada em seis países durante o ano de 2024, e será expandida como um programa da companhia até 2026.

Kenvue

A Kenvue é a maior empresa do mundo em receita totalmente dedicada a bens de consumo para a saúde. Construídas com base em mais de um século de herança, as nossas marcas icônicas – AVEENO®, BAND-AID®, JOHNSON’S®, LISTERINE®, NEUTROGENA® e TYLENOL® – são baseadas na ciência e endossadas por profissionais de saúde em todo o mundo. Na Kenvue, acreditamos no poder extraordinário do cuidado diário e nossa equipe trabalha todos os dias para que os nossos produtos conquistem um lugar nos corações e lares dos consumidores. Mais informações https://www.kenvue.com/pt-br/locations/brazil/