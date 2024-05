O Boticário apresenta EGEO Melancia, lançamento criado a partir de inúmeros pedidos da comunidade do TikTok

A novidade tão esperada pelos fãs da marca de beleza mais amada do Brasil* chega nas versões EGEO Fresh Meli e Sweet Meli, com vendas exclusivas no e-commerce

Refrescante, adocicado ou intenso? Febre nas redes sociais, a melancia é a fruta mais pedida e presente do momento na cultura pop, maquiagem e beleza, com diversas menções, comentários e trends. Os fãs do Boticário não ficaram de fora dessa e lotaram os comentários em conteúdos do TikTok da marca com pedidos para a criação de uma nova fragrância com esse cheiro característico. Por isso, Egeo, marca de perfumaria do Boticário que faz sucesso com a Gen Z, atende aos inúmeros pedidos da comunidade de brand lovers e acaba de anunciar a chegada de Egeo Melancia, com duas fragrâncias: Egeo Fresh Meli & Egeo Sweet Meli. A partir do dia 13 de maio, os “melanciers”, nome dado aos lovers da marca que são fãs declarados da fruta, poderão adquirir as fragrâncias, em edição especial, exclusivamente pelo e-commerce da marca.

Com um movimento estratégico que reforça o posicionamento da marca de beleza mais amada pelos brasileiros* em manter o consumidor no centro dos negócios e da comunicação, a novidade de perfumaria faz parte do imaginário da comunidade desde 2023, quando o Boticário criou um cenário de produtos hipotéticos que teriam cheiro de melancia – o que foi o suficiente para aumentar as expectativas do movimento de fãs pedindo para que a brincadeira virasse verdade. Para Marcela De Masi, diretora-executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário, a nova linha reforça o senso de comunidade, algo latente para a companhia, que aposta em conteúdos e lançamentos que são tendência, assuntos relevantes e a construção contínua de um terreno sólido com os brand lovers, principalmente em uma rede social dinâmica que carrega muita verdade e identificação como o TikTok.

“Somos a marca que está constantemente mapeando os interesses e desejos para traduzir em nossos produtos e conteúdos – e a comunidade entende a relevância da nossa atuação no TikTok. Foi a partir disso que chegamos no insight de Egeo Melancia. Recebemos inúmeros pedidos por essa fragrância em diversos conteúdos do nosso perfil e, a partir do mapeamento, levamos o desafio para o time de Inovação em Perfumaria, que viabilizou o projeto para atendermos a essa demanda o mais rápido possível”, enfatiza a executiva sobre o lançamento das fragrâncias. “Estamos lançando dois caminhos olfativos diferentes para que os botilovers continuem essa cocriação conosco, mas agora com comentários sobre qual cheirinho de melancia é seu favorito”, completa.

Sob insight criativo e campanha liderada pela agência SoWhat, o lançamento atende a essa demanda e expectativas, que surgiram no TikTok e se espalharam para as outras redes. “Esse lançamento é a prova de que a troca com a comunidade na plataforma é valiosa também para insights criativos e oportunidades de produtos e campanhas virais. Para Egeo Melancia, nosso time fez um listening superapurado que identificou os pedidos, mas entendemos a grande relevância cultural quando percebemos um crescimento da perfumaria como uma categoria de desejo na plataforma, especialmente entre a Geração Z. Nós traçamos esse fator com um olhar agnóstico para que o potencial viral seja apenas uma consequência”, afirma Sofia Ricciardi, diretora-executiva de Fashion & Beauty da SoWhat. Hoje, o perfil do TikTok da marca de beleza já conta com mais de 4,8 milhões de seguidores.

Com conceito fun, tendo a melancia como a grande protagonista, o lançamento se inspira em um mundo surreal, onde tudo pode acontecer. Segundo Fernanda Marques, diretora da categoria de Perfumaria Feminina do Grupo Boticário, Egeo é a marca Gen Z que traz diversão como território. O papel da marca é conectar, de forma estratégica, grandes momentos de descontração e ludicidade com o universo da perfumaria provocando todos os sentidos. “Atuamos de forma ativa para potencializar as oportunidades de diversão. Egeo E.Joy, nosso último sucesso, trouxe a química da felicidade conectada ao momento de grande energia dos festivais. Agora, com Egeo Melancia, exploramos o mundo surreal, repleto de cores e, claro, com cheiros únicos e muito aguardados”, comenta Fernanda.

Com aroma frutal amadeirado, Egeo Fresh Meli é a referência à casca com nuance mais fresca da fruta por meio da combinação de melancia com notas florais aquáticas. Já Egeo Sweet Meli traz a polpa suculenta e doce com um frutal gourmand, que conecta a fruta à baunilha e ao sândalo, despertando os sentidos com o cheiro inspirado no dulçor da melancia.

As vendas da edição limitada Egeo Fresh & Sweet Meli serão feitas exclusivamente no e-commerce do Boticário e estarão com 20% de desconto até o dia 26 de maio.

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e com presença em 15 países.

O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas e o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realizar testes em animais.



