NAIARA AZEVEDO E MC RYAN SP SE UNEM NA INÉDITA “EMOCIONAL ABALADO”

Faixa fica disponível nesta sexta-feira (02) à meia noite nas plataformas de música e às 10h no canal oficial da cantora no Youtube

Não é de hoje que o mundo do sertanejo e o do funk se juntam nos palcos para impressionar os fãs de todo o país. E o que podia ser melhor do que duas das maiores referências do mercado musical brilhando juntas? Em uma colaboração inédita, Naiara Azevedo e Mc Ryan SP lançam “Emocional Abalado“, primeira faixa do sétimo e mais novo DVD da cantora, nomeado PLURAL. Após o anúncio oficial, divulgado na última terça-feira (29) através das suas redes sociais, os fãs dos artistas já puderam fazer o “pre-save” da faixa. Agora, o feat pode ser conferido a partir desta sexta-feira (02), à meia noite nas plataformas de música.

Já no Youtube, o videoclipe que estreia o projeto fica disponível a partir das 10h no canal oficial da cantora. A gravação do DVD foi realizada na última segunda-feira (28), em Goiânia (GO). Em uma noite muito especial, os fãs, familiares e amigos de Naiara também compareceram para participar do momento.

“Emocional Abalado“

Intitulado “Emocional Abalado“, a faixa foi composta por Matheus Costa, Lucas ING, Eliabe Quexin, Felipe Viana e Matheus Di Pádua. Trazendo um ritmo contagiante e uma história de superação, ela tem tudo para ser mais um hit para a conta dos cantores.

“Eu já estava programando um lançamento para o início de Dezembro mas ainda sentia que estava faltando algo. Assim que me juntei com o Mc Ryan SP para gravar e vi o quanto nossas vozes combinaram, tive a certeza que essa era a música que eu precisava divulgar antes de qualquer outra. Estou muito animada e apostando muito nesse projeto!”, afirma Naiara.

MC RYAN SP

Segundo o MC RYAN SP, “Foi super maneiro cantar com a Naiara; ela tem uma energia e um talento surreal. Essa parceria representa muito pra mim, porque ela também abre novas portas pro funk paulista, pro funk do Brasil; e é muito gratificante levar minha música, meu ritmo e minha verdade pra outros públicos”.

Para aqueles que já querem saber dos futuros lançamentos, podem ficar tranquilos. O DVD traz um repertório com 10 faixas inéditas, sendo elas: “O Poder Que Cê Tem”, “Vítima Da Rua”, “Covardias Digitais”, “Esquiva”, com a participação da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, “Chorou Igual Criança”, “Namorar Não Vou”, “Palhaça” ao lado da artista revelação do ano, Ana Castela, “Bateu na Cama Errada” e “Tenta Me Esquecer”.

PLURAL

A produção musical de PLURAL tem assinatura de Blener Maycom. Já a direção executiva é de Rafael Cabral e a direção de vídeo de Will Santos do Terra Produções.

Naiara Azevedo

Somando mais de 23 milhões de seguidores em suas redes sociais, Naiara Azevedo coleciona grandes feats em seus 10 anos de carreira. A cantora já gravou ao lado de Ivete Sangalo, Pocah, Wesley Safadão, Chitãozinho & Xororó e até mesmo internacionalmente, com a colombiana Greeicy. Dona de vários hits, Naiara está dando mais um passo para começar seu novo projeto.

Emocional Abalado feat. Mc Ryan SP (Compositores: Matheus Costa, Lucas ING, Eliabe Quexin, Felipe Viana e Matheus Di Pádua)

Lançamento: 02 de dezembro de 2022, pela ONErpm.

“Já senti raiva por tudo que você me fez

Eu Já sentei num bar e chorei chorei

Já passei muita noite indo dormir as três

Quatro, cinco e as vezes nem dormindo

Até pouco tempo eu andava com a boca largada

Em calçada, em calçada entre goles e fumaça Esperando a virada chave que nunca virava

Um dia acordei e a saudade não tava

Amor faz ‘mo’ tempo que cê deixou de ser meu amor

A ferida que cê deixou aberta fechou

Te amei pra caralho, o coração se ferrou

Mais hoje passou, passou o amor

Me chama de maloca

Julga minha vida errada

Mas hoje só pra não sofrer eu pego várias

Meu peito agora tá blindando se for mandraca

Eu Não sou mente fraca, pra essas parada

Uma hora eu caí na real vi meu emocional abalado

E parei pra pensar eu nasci pra tá na mão de beijo errado

A noite é minha casa, a rua é meu quintal e o motel é meu quarto”