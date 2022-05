Eve Holding, Inc. começa hoje a negociar na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “EVEX”

A listagem segue a conclusão de uma combinação de negócios com a Zanite Acquisition Corp. (“Zanite”)

O fechamento da combinação de negócios gerou US$ 377 milhões em receitas brutas, que serão usadas para acelerar o desenvolvimento, certificação e comercialização das soluções de Mobilidade Aérea Urbana da Eve

Eve vai tocar o sino de abertura na Bolsa de Valores de Nova York hoje às 10h30 (BRT)

Eve Holding Inc. (“Eve” ou “Companhia”) anunciou hoje que suas ações ordinárias e warrants começarão a ser negociados na Bolsa de Valores de Nova York (“NYSE”) hoje sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”, respectivamente.

A administração da Companhia participará de uma cerimônia de abertura na NYSE hoje em comemoração à listagem pública, dando sequência à conclusão, em 9 de maio de 2022, de uma combinação de negócios entre a Zanite e a EVE UAM, LLC, líder no desenvolvimento de produtos e soluções de última geração para a Mobilidade Aérea Urbana (“UAM”) e subsidiária da Embraer S.A. (“Embraer”).

“Hoje, comemoramos um marco histórico de uma jornada iniciada há quase cinco anos na EmbraerX, aceleradora de mercado da Embraer, líder no setor de aviação global”, disse André Stein, co-CEO da Eve. “Esta transação é uma facilitadora fundamental da nossa missão de nos tornarmos líderes em um mercado potencial de UAM de US$ 760 bilhões. Agradecemos a toda a equipe da Eve e da Embraer por todo o trabalho árduo, e aos nossos parceiros da Zanite, bem como aos nossos outros investidores pelo apoio”, acrescentou ele.

A Eve criou uma solução de UAM abrangente, prática e eficiente em termos de capital, abrangendo projeto e produção de veículos elétricos de decolagem e aterrissagem vertical (eVTOL, na sigla em inglês), serviço e suporte, operações de frota e gerenciamento de tráfego aéreo urbano (UATM, na sigla em inglês).

“Acreditamos que a Eve está em uma posição única para desenvolver, certificar e comercializar nossas soluções de UAM em escala global”, explicou Jerry DeMuro, co-CEO da Eve. “Nosso pipeline de pedidos para o lançamento é de 1.825 veículos, garantidos via cartas de intenção não-vinculativas, composto por 19 clientes líderes em seus setores, que também investiram na Eve. Dentre esses clientes, temos Azorra Aviation, Falko Regional Aircraft, Republic Airways e SkyWest. Eles fornecem uma validação poderosa de nossa estratégia de negócio e visão”.

“Acreditamos no grande potencial do mercado global de UAM e a Eve está bem posicionada para ser líder mundial com um novo modelo de transporte urbano eficaz e sustentável”, disse Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer. “Estamos totalmente comprometidos com a Eve, que vem desempenhando um papel fundamental em nossa estratégia de crescimento impulsionada pela inovação e eficiência empresarial.”

A parceria estratégica da Eve com a Embraer é uma vantagem competitiva fundamental. A parceria inclui uma licença isenta de royalties para a propriedade intelectual de fundo da Embraer para ser usada no mercado de UAM, bem como acesso a milhares de funcionários altamente qualificados da Embraer em uma base flexível e prioritária, além do uso da infraestrutura global da Embraer, de acordo com os termos de determinados acordos de serviços entre a Embraer e a Eve. O alinhamento estratégico com a Embraer também oferece à Eve importantes vantagens de custo e execução, pois esta busca escalar suas soluções de UAM globalmente.

“A equipe da Zanite está animada por fazer parte da impressionante jornada de Eve”, disse Kenn Ricci, diretor da Eve e da Directional Aviation Capital, ex-membro da patrocinadora Zanite. “Estamos ansiosos por nossa parceria contínua com a Eve, em que continuaremos a alavancar nossa ampla experiência no setor de aviação para apoiar a Eve, à medida que continua expandindo sua presença no mercado global de eVTOL.”

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema UAM. Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, respaldada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer, e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema UAM, com um projeto eVTOL avançado, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.

A Zanite foi formada como uma empresa de aquisição de propósito específico para se concentrar no setor de aviação. O patrocinador da Zanite é administrado por Kenneth C. Ricci, diretor da Directional Aviation Capital, e Steven H. Rosen, cofundador e co-diretor executivo da Resilience Capital Partners. Para obter mais informações, visite www.zaniteacquisition.com.

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer (NYSE: ERJ) tem negócios em Aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, fornecendo Serviços e Suporte aos clientes no pós-venda. Desde que foi fundada em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano. A Embraer é a principal fabricante de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa. Para mais informações, visite www.embraer.com.

Declarações Prospectivas

Certas declarações neste comunicado à imprensa incluem “declarações prospectivas” dentro do significado das disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como “estimar”, ” planejar”, “projetar”, “prever”, “pretender”, “irá”, “esperar”, “antecipar”, “acreditar”, “procurar”, “desejar”, “pode”, “pretender”, “antever”, “deveria”, “iria”, “indicar”, “potencial”, “parecer”, “futuro”, “perspectiva” ou outras expressões semelhantes (ou versões negativas de tais palavras ou expressões) que predizem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de assuntos históricos. Essas declarações prospectivas incluem, mas não se limitam, às declarações sobre as expectativas da Empresa em relação ao desempenho futuro e impactos financeiros previstos da combinação de negócios. Essas declarações são baseadas em várias suposições, identificadas ou não neste documento, e nas expectativas atuais da administração da Companhia e não são previsões de desempenho real. Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir, e não devem ser consideradas por nenhum investidor, como uma garantia, uma certeza, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e podem diferir das suposições, e tais diferenças podem ser relevantes. Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle da Companhia.

Essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo: (i) mudanças nos negócios, no mercado, nas condições financeiras, políticas e legais nacionais e estrangeiras; (ii) não realização dos benefícios previstos da combinação de negócios; (iii) riscos relacionados à incerteza das informações financeiras projetadas em relação à Companhia; (iv) o resultado de quaisquer processos judiciais que possam ser instaurados contra a Companhia após a conclusão da combinação de negócios; (v) futuras condições econômicas e de mercado globais, regionais ou locais, incluindo o crescimento e desenvolvimento do mercado de mobilidade aérea urbana; (vi) o desenvolvimento, efeitos e aplicação de leis e regulamentos; (vii) a capacidade da Companhia de crescer e gerenciar o crescimento futuro, manter relacionamentos com clientes e fornecedores e reter seus principais funcionários; (viii) a capacidade da Companhia de desenvolver novos produtos e soluções, trazê-los ao mercado em tempo hábil e fazer melhorias em sua plataforma; (ix) a capacidade da Companhia de desenvolver, obter certificação e comercializar com sucesso suas aeronaves, (x) os efeitos da concorrência nos negócios futuros da Companhia; (xi) o resultado de qualquer litígio potencial, procedimentos governamentais e regulatórios, investigações e inquéritos; (xi) o impacto da pandemia global de COVID-19 e (xii) os fatores discutidos no Manual de Participação na Assembleia, ou definitive proxy statement (o “Manual da Assembleia”) protocolado na Securities and Exchange Commission (a “SEC”) em 13 de abril de 2022 sob o título “Fatores de Risco” e outros documentos da Companhia protocolados ou a serem protocolados na SEC. Se algum desses riscos se materializar ou nossas suposições se mostrarem incorretas, os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados implícitos nessas declarações prospectivas. Pode haver riscos adicionais que a Companhia não conhece atualmente ou que a Companhia atualmente acredita serem imateriais que também podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disso, as declarações prospectivas refletem as expectativas, planos ou previsões da Companhia sobre eventos e visões futuros na data deste comunicado à imprensa. A Companhia antecipa que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações da Companhia mudem. No entanto, embora a Companhia possa optar por atualizar essas declarações prospectivas em algum momento no futuro, a Companhia se isenta especificamente de qualquer obrigação de fazê-lo. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando as avaliações da Companhia em qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa e confiança indevida não deve ser depositada nas declarações prospectivas.

