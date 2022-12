Quais são os 4 principais times de futebol do Brasil?

O futebol é o esporte mais popular do Brasil e um dos mais famosos do mundo, sendo jogado profissional e recreativamente em todos os continentes. No entanto, o futebol é mais popular no Brasil.

O primeiro clube de futebol do Brasil foi fundado em 1872 e em sua época conquistou a primeira Copa do Mundo.

O futebol é um esporte dinâmico com uma abundância de história, tradição e cultura que milhões de pessoas amam em todo o mundo. Como resultado, muitos dos maiores esportistas de hoje já foram ávidos jogadores de futebol quando eram mais jovens.

Dentre tantos times de futebol, alguns se destacam mais que outros. Deixo destacado aqui que além dos quatro citados, muitos outros ocupam esse título de principais times de futebol do Brasil, por exemplo Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Internacional e outros.

Os mais famosos

Existem muitos times de futebol famosos, mas nem todos são considerados os principais do Brasil. Alguns deles tem sua fama por enfrentamentos clássicos, outros a tem por sempre se manter forte e firme em posições de destaque e empoderamento perante outros.

Sem pensar muito, temos em mente times como Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Corinthians e por aí vai. Todos são fortes e mostram imponência quando entram em campo.

Para evitar falar de tantos times, vamos abordar alguns dos principais, dentre tantos, escolhi três que agradarão a todos. É importante avisar que não listei times por rankings de conquista apenas, mas sim pelo quesito de fama, carisma e torcida.

Flamengo

O Flamengo está nessa lista tanto por sua fama quanto pelas suas conquistas. Agora, em 2022, a CBF liberou a lista do ranking nacional de clubes de 2022 e o Flamengo se destacou em primeiro na posição.

E não é a primeira vez que o Rubro-Negro conquista essa posição de destaque. Ele é seguido de dois grandes clubes. Que representam outros dois grandes clubes nacionais, Palmeiras e Atlético-MG.

Dono de uma das maiores torcidas do Brasil, o Flamengo merecia estar nessa lista como um dos principais times de futebol do Brasil.

Corinthians

Outro dos principais times de futebol nacionais é o Corinthians, creio que um dos mais favoritos. Sua torcida também é uma das maiores do Brasil e seu hino contagiante já foi ouvido e está até hoje na mente de seus torcedores e até dos rivais.

Embora seu rankeamento no ranking nacional da CBF não tenha sido um dos melhores, o Corinthians conseguiu se manter no top 10 e por isso leva crédito por seu esforço, comprometimento e garra pela conquista.

Se destaca também sendo o sexto time a conquistar 11 títulos nacionais e 2 continentais.

Palmeiras

Mesmo que este time seja alvo de muitas controvérsias, ele é um dos principais times de futebol do Brasil, sendo tão ou mais aclamado quanto seus rivais citados anteriormente e é um dos times com a maior quantidade de títulos nacionais – 16.

O segundo colocado do ranking da CBF, ficando atrás apenas do Flamengo, tem sua fama moldada em torcedores fiéis que sempre acompanham o timão nos jogos e são donos de uma alegria contagiante, sempre acreditando no seu time.

Vasco

Talvez o maior rival do Flamengo e um dos principais times de futebol do Brasil. Fundado em 1898, Vasco da Gama carrega no nome uma homenagem ao primeiro navegador portugues que circundou o continente africano.

Também dono de uma das maiores torcidas do Brasil, sem dúvida um dos clubes mais amados no país.

Foto de Pixabay: https://www.pexels.com/pt-br/foto/homem-pegando-bola-de-futebol-no-campo-262506/