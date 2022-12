São José dos Campos ganha certificação como Município Agro

O Governo do Estado certificou a Prefeitura de São José dos Campos no programa Município Agro. A premiação foi entregue em solenidade realizada quarta-feira (30) no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Prefeitura de São José dos Campos

Pelo segundo ano consecutivo, a cidade é reconhecida pelo bom desempenho no atendimento aos cidadãos do campo. A gestão dos serviços de apoio aos produtores rurais joseenses cumpre critérios técnicos estipulados pelo governo paulista.

Município Agro

Na quarta edição, o programa incentiva ações e projetos em benefício do setor agropecuário, em parceria com as prefeituras que aderirem ao Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. Entre os pontos avaliados, estão os seguintes: estrutura institucional, infraestrutura rural , defesa agropecuária, abastecimento e segurança alimentar, fortalecimento social do campo, solo e água, biodiversidade, e interação campo e cidade.

Cidade inteligente, resiliente e sustentável, São José promove diversas ações em favor da agricultura, compatibilizando a produção com a preservação da natureza.

A pecuária joseense é um dos itens avaliados pelo programa do Governo do Estado – Foto: Claudio Vieira/PMSJC