Como montar uma sala de visitas de luxo?

Atenção aos detalhes faz do ambiente confortável e luxuoso.

A sala de estar ou de visitas é o principal ambiente social de uma casa. É nela que recebemos convidados em nosso lar, tanto em eventos sociais como no dia a dia. Além disso, o ambiente também funciona como uma área de convivência da família, sendo, portanto, um espaço que merece nossa atenção especial na hora da decoração.

Essa atenção, é claro, deve ser direcionada a cada detalhe, desde o material de um confortável conjunto de sofá até as cores da parede, passando pela disposição dos móveis e os detalhes que comporão a decoração.

Nesse momento, o ideal é que você escolha pelo menos um estilo para te guiar em todas as decisões estéticas.

O pensamento contemporâneo da decoração, entretanto, nos permite explorar combinações inusitadas, desde que os elementos de diferentes origens ornem bem no espaço.

De toda forma, quem quer montar uma sala de visitas de luxo pode sempre se basear em alguns princípios básicos que funcionam para praticamente todos ambientes, independente do estilo escolhido.

Atenção a qualidade dos materiais

Uma sala de visitas de luxo não necessariamente precisa custar uma fortuna. É possível que ela seja composta com muita pesquisa de custo-benefício, fazendo compras locais. De todo mundo, é essencial que nos atentemos à qualidade dos materiais na hora de escolher os objetos que estarão presentes no ambiente.

Nesse sentido, passe longe de imitações de madeira e couro, por exemplo. Estes são materiais que, apesar de bem mais baratos que aqueles dos quais se dispõe a ser uma alternativa, dificilmente conseguirão o efeito visual esperado de sua sala.

A atenção com a madeira, aliás, deve ser redobrada. Devendo-se sempre garantir que os objetos sejam feitos com material de origem certificada. Luxo é também ser consciente.

Cores neutras

As cores, é claro, são responsáveis por boa parte da ambiência do espaço, vez que essa é uma característica com grande poder sensorial, capazes de mudar completamente o nosso humor.

Nesse sentido, um ambiente luxuoso contemporâneo vai sempre transmitir tranquilidade, seriedade e segurança. Por essa razão, a aposta em cores neutras é a mais acertada. E não precisa ficar preso ao preto e ao branco. Tons claros de rosa, azul e verde, por exemplo, podem aparecer na composição.

Invista em flores naturais

Plantas e decoração são uma ótima combinação, elas trazem mais vida ao ambiente e, dependendo da espécie, como no caso das orquídeas, trarão ao espaço um elemento a mais de requinte.

Um erro comum, porém, é a compra de flores artificiais, por dois aspectos principais. O primeiro deles é que o material, por mais realístico que seja, nunca conseguirá simular efetivamente a vida de uma planta natural — um risco estético que não vale a pena quando estamos falando de decorações luxuosas.

Da mesma forma, tal qual a madeira certificada, as flores naturais são a opção mais consciente quando se pensa no meio ambiente visto que o plástico das artificiais é um derivado do petróleo.

Conforto integral

O conceito de conforto, aqui, deve ser expandido. Ele inclui, é claro, sofás, cadeiras e poltronas confortáveis, mas não se limita a isso. Na hora de montar uma sala de visitas de luxo, é necessário que você pense em todos os aspectos que proporcionarão conforto às visitas.

A quantidade de luz, por exemplo, é essencial. Se estiver projetando a sua casa você mesmo, invista em janelas grandes com boa abertura para que tanto a luz natural quanto o vento fresco consiga adentrar o espaço. Belas cortinas vão te possibilitar controlar a quantidade de luz em dias muito brilhantes.

A disposição dos móveis deve ser sempre pensada dentro da ergonomia e funcionalidade, sempre com espaço necessário para circulação.

Por fim, pense sempre na temperatura de sua sala porque o conforto térmico é também algo essencial a ser considerado. Quem mora em lugares muito frios, por exemplo, pode considerar a instalação de um aquecedor para os dias de inverno.