Nivus estreia no VW Sign&Drive

O VW Sign&Drive, serviço de assinatura com contratação on-line criado para atender a maneira contemporânea de consumir carros, ganha mais um modelo da Volkswagen em seu portfólio: o VW Nivus. Com seu design inovador, novos conceitos de conectividade, tecnologias e segurança, o primeiro ‘smart car’ do País conquistou 10 prêmios no ano passado.



Além de T-Cross, Tiguan, Jetta e Virtus, a Volkswagen do Brasil, em parceria com a Volkswagen Financial Services e Assobrav, inclui o VW Nivus Highline. Atualmente, o VW Sign&Drive está disponível no estado de São Paulo, com planos para expandir para outras praças ainda este primeiro semestre.



“Incluir o nosso último grande lançamento neste serviço, que já é comprovadamente um sucesso, traz uma satisfação enorme pois atende uma demanda por parte dos nossos consumidores . Os clientes aprovaram esta nova opção moderna de mobilidade e conveniência, na qual conseguem assinar um VW de forma simples e digital”, afirma Ricardo Casagrande, diretor de Vendas da Volkswagen do Brasil.



VW Sign&Drive: serviço de assinatura da Volkswagen



VW Sign&Drive

O programa VW Sign&Drive permite que o cliente assine de forma digital, no website da VW, o serviço por um período de um ou dois anos (a depender do modelo escolhido) e possa usufruir um veículo Volkswagen. Estão inclusos na assinatura: documentação (IPVA, licenciamento e emplacamento), seguro, manutenção preventiva e franquia de 1.800 km para rodar por mês.



O programa é desenvolvido em parceria com a Assobrav e com a Fleet Solutions Brasil, empresa da Volkswagen Financial Services que atua na terceirização e gestão de frotas. Esta fase piloto do programa tem duração até o fim dos estoques.



É possível contratar o serviço de duas formas: on-line ou presencialmente na concessionária. De forma simples, rápida e digital, em seis passos o cliente pode assinar seu VW no www.vw.com.br/signanddrive, basta 1) selecionar o modelo, 2) customizar o plano, 3) se cadastrar, 4) fazer o upload dos documentos, 5) confirmar os dados e escolher a concessionária de retirada e, por último, 6) assinar digitalmente. Após a contratação, a retirada do veículo é feita na loja selecionada no final do pedido.



O cliente também pode dirigir-se até uma concessionária Volkswagen do estado de São Paulo. Ele contará com a ajuda do vendedor para indicar os modelos disponíveis e auxiliá-lo a registrar seu pedido na plataforma VW Sign&Drive. As revisões periódicas poderão ser realizadas em qualquer concessionária da rede Volkswagen. Ao final dos 12 ou 24 meses, o concessionário pode oferecer um novo contrato de assinatura.





VW Nivus

“Estamos certos de que a chegada do Nivus ao programa atenderá o desejo de muitos clientes. A ampliação dos modelos disponibilizados é a prova de que o VW Sign&Drive já é um sucesso e, também, demonstra a necessidade das pessoas por diferentes ofertas de mobilidade”, conclui Ricardo Auricchio, superintendente de Marketing da Volkswagen Financial Services Brasil.





Volkswagen do Brasil

Conheça os modelos que fazem parte do Programa: