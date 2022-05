5ª edição do Conexidades já tem programação definida para debater o “Brasil que a nação deseja” em Guarujá

A União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP) vai realizar, entre os dias 7 e 11 de junho, o 5º Conexidades em Guarujá. O evento tem como tema principal o “Brasil que a nação deseja” e anuncia sua programação com importantes painéis e debates que englobam temas como: Segurança Pública, Turismo, Concessões e PPP’s, Zeladoria, Agronegócio, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Saúde, Educação, Consórcios Públicos e muito mais.

Na abertura, estarão presentes autoridades como: Sebastião Misiara, Presidente do Conselho Gestor da UVESP, Adriana Machado, Prefeita em exercício do município de Guarujá, Juninho Eroso, Presidente da Câmara de Guarujá, Marcos Penido, Secretário de Governo representando o Governo do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari, Presidente da Assembleia do Estado de São Paulo, Marcos Sarrubbo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Frederico Guidoni, Secretário Executivo da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Roberto Andrade, Presidente do Parlamento Regional da Baixada Santista, Silvia Melo, Presidente Executiva da UVESP, Carlos Melles, Presidente do Sebrae Nacional, José Roberto Maluf, Presidente da Fundação Padre Anchieta – TV Cultura, Juliana Farah, representante da Comissão das Semeadoras do Agro – FAESP, e Luiza Brunet, ativista da Causa Feminina.

Além disso, para debater os assuntos tratados nesta edição, estão confirmados importantes nomes como: o ex-Presidente Michel Temer, o Ministro do Tribunal de Contas da União, Dr. Augusto Nardes, o diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga, o Secretário de Turismo e Viagens do Estado, Vinicius Lummertz, o Secretário de Segurança Pública do Estado, General João Camilo de Campos, o Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, Fernando Chucre, o presidente do SEBRAR-SP, Tirso Meirelles, o presidente da EMAE, Márcio Rea, o Deputado Estadual e Presidente da Frente Parlamentar do Agro Paulista, Itamar Borges, o Subprocurador-geral da Justiça do Estado, José Carlos Cosenzo, o presidente da Academia Paulista de Letras, José Renato Nalini, o Ex-Juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Paulo Hamilton, o Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sérgio Rossi, e a empresária, empreendedora e escritora Cristiana Arcangeli, entre outros.

A coordenação cuidou de atualizar os temas diante da grande necessidade de se conectar o poder público com a sociedade. “Convidamos e confirmamos nomes vinculados ao planejamento estratégico. A população exige cada vez mais qualidade de vida até porque 85% dela já é urbana, o que exige atuação concentrada e modernizada do Poder Público”, diz a coordenadora Sílvia Melo. O Conexidades estimula a presença de empresas dividindo responsabilidade com os prefeitos e vereadores.

Cinco anos de sucesso

A quarta edição do Conexidades ocorreu em Olímpia, em novembro de 2021 e foi um sucesso de público e debates. Foram 2670 pessoas passando pelo evento durante os cinco dias de programação, representando 361 cidades. E, além disso, ultrapassando as divisas de São Paulo, alcançou 15 estados, contando com participantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Rondônia, entre outros.

Nos anos anteriores, também realizou, respectivamente, edições de sucesso em Ubatuba e São Carlos, além de um evento virtual em 2020, em razão da pandemia.

Pavilhão dos Municípios: vitrine de negócios

O Conexidades também vem, a cada ano, ampliando seu Pavilhão dos Municípios, feira que reúne cidades, associações e empresas de todo o Estado. Na última edição foram 61 estandes que permitiram aos participantes conhecerem o potencial e as vocações do turismo paulista, além de serviços do Sebrae-SP, Detran-SP e Desenvolve-SP, e muito mais.

5º Conexidades

Quando: 7 a 11 de junho

Onde:

Casa Grande Hotel Resort e Spa, Guarujá

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/5-conexidades-encontro-nacional-de-parceiros-publicos-e-privados-o-brasil-que-a-nacao-deseja/1464477

Mais informações: www.conexidades.com.br

Realização: União dos Vereadores do Estado de São Paulo

Organização: Multiplicidades e Conexão Municipalista

Patrocínio: Associação Brasileira das Empresas Aéreas, São Paulo Convention Bureau, Sebrae, OM30, Potenza Engenharia, Qualcomm, Sabesp e Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo;

Apoio: Desenvolve SP – O banco do Empreendedor, Detran SP – Digital e Governo do Estado de São Paulo