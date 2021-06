Band vai premiar as “cidades excelentes” do Brasil

Jornal da Band mostra os detalhes da iniciativa que tem como objetivo reconhecer as melhores gestões públicas municipais em todos os estados do país

Ela tem quase dois mil habitantes. Ocupa uma área de 93.733 mil quilômetros quadrados. E tem apenas 29 anos. Mesmo sendo uma cidade pequena, jovem e com poucos moradores, Nova Boa Vista, que fica no norte do Rio Grande do Sul, é hoje a única “cidade excelente” do país. Municípios de todo o Brasil que oferecem serviços públicos de qualidade à população vão ser reconhecidos em uma nova iniciativa do Grupo Bandeirantes: o Prêmio Band Cidades Excelentes em parceria com o Instituto Aquila. Assista aqui à reportagem especial exibida no Jornal da Band!

“Cidades excelentes”

Nova Boa Vista atinge quase 82 pontos no índice de gestão municipal Aquila, o IGMA. Essa é a primeira plataforma big data do país a contemplar dados de todos os 5.570 municípios brasileiros. São indicadores públicos ligados a cinco pilares:

Eficiência Fiscal e Transparência

Educação

Saúde e Bem-Estar

Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Desenvolvimento Econômico e Ordem Pública

Os dados da plataforma são analisados e as cidades pontuadas. A cidade gaúcha, por exemplo, passa dos 95 pontos no critério “desenvolvimento econômico e ordem pública”. A escala vai de 0 a 100. Até 50 pontos, o local é considerado em situação crítica. Entre 50 e 65, em desenvolvimento. Entre 65 e 80, desenvolvido. E acima disso (de 80 a 100) é considerada uma cidade excelente. Entre as capitais, Curitiba tem a melhor pontuação (70,05 IGMA), mas não entra na faixa das cidades excelentes. Ainda de acordo com o ranking, 40% dos municípios (2.277) estão em situação crítica.

Minas Gerais, o estado brasileiro com mais municípios (853), tem quase dois terços deles (63%) em desenvolvimento. Três por cento das cidades do estado são excelentes em eficiência fiscal e saúde e bem-estar, e 2% em educação e desenvolvimento.

É a partir do município que o indivíduo se constitui politicamente como cidadão. E é na cidade que a população interage com o setor público. Portanto, cabe à prefeitura proporcionar a melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. A partir de agora, as cidades que alcançarem os melhores resultados serão homenageadas no Prêmio Band Cidades Excelentes.

Band

O prêmio organizado pela Band vai reconhecer os municípios que alcançarem os melhores índices. Todas as cidades do país serão inscritas automaticamente e poderão enviar projetos novos ou em implantação para ganhar pontos pelo site www.band.com.br/cidadesexcelentes. Um benefício para a cidade e também para os brasileiros.

Serão premiadas seis categorias: os mesmos cinco pilares do IGMA, além da vencedora no ranking geral. Os municípios serão divididos em três grupos:

Menor ou igual a 30 mil habitantes

Entre 30 mil e 100 mil habitantes

Acima de 100 mil habitantes

Primeiro serão conhecidas as dez melhores cidades por estado. As três primeiras de cada categoria vão disputar o prêmio nacional, que será entregue em Brasília em outubro. Chegar lá não será fácil.

Prêmio Band Cidades Excelentes

Saiba mais sobre o Prêmio Band Cidades Excelentes em www.band.com.br/cidadesexcelentes.