Pesquisa Hoteis.com: confinamento aumentou desejo do brasileiro de viajar; cuidados com a saúde são nova tendência

Metade dos brasileiros pretende fazer as malas com mais frequência com o fim do isolamento. Álcool gel, máscara e passeios com a família serão prioridades nas próximas viagens

As limitações impostas pela pandemia aumentaram o desejo do brasileiro de viajar. Mas os hábitos dos turistas devem ser um pouco diferentes a partir de agora. Mais cuidados com a higiene pessoal, preferência por destinos domésticos, passeios mais familiares e locais de menor aglomeração aparecem como tendência para as viagens neste “novo mundo” criado pela Covid-19. As constatações são da nova pesquisa: Revitalize o seu bem-estar, encomendada pela Hoteis.com e que buscou desvendar o futuro do turismo para o pós-isolamento.

Realizada por meio de entrevistas online entre 15 e 24 de junho, a pesquisa revela que a maioria dos brasileiros (70%) passou a valorizar mais o hábito de viajar após a experiência de confinamento, enquanto metade (50%) afirma que pretende viajar com mais frequência após o afrouxamento das restrições.

A vivência da pandemia e o aprendizado sobre os cuidados com a saúde devem refletir em novos hábitos para os turistas brasileiros. Na hora de preparar a bagagem, por exemplo, os produtos de higiene pessoal aparecem em primeira ordem. O item de viagem indispensável mais citado foi o álcool gel (81%), à frente da documentação de seguro viagem (66%) e de acessórios como óculos de sol e chapéus (63%). Máscaras cirúrgicas (60%), sabonetes (56%) e toalhas com desinfetantes (50%) foram outros produtos de higiene citados pela maioria dos entrevistados.

Passeios com a família e ao ar livre

Os roteiros, por sua vez, também se adaptarão à nova realidade. Após vivenciar um período de afastamento dos familiares, a maioria dos brasileiros (53%) disse que passará a priorizar passeios com a família e entes queridos. Os entrevistados afirmaram ainda que pretendem fazer mais programas ao ar livre (46%) e escolher destinos que ajudem a melhorar a sua saúde mental (50%). Já quatro em cada dez respondentes contaram que, na próxima viagem, evitarão frequentar locais com grande aglomeração, como pontos turísticos famosos.

De acordo com a pesquisa da Hoteis.com, pouco mais da metade (56%) dos brasileiros admite que, apesar de ainda um pouco receosos, estão animados com a possibilidade de uma nova viagem. Cerca de seis em cada dez entrevistados acreditam que apenas se sentirão plenamente confortáveis para uma nova excursão quando as autoridades confirmarem ser uma prática segura (17%) ou a vacina ter sido desenvolvida (44%). Já quatro em cada dez respondentes disseram que, na próxima viagem, certamente irão verificar se o seu seguro de saúde estará habilitado para o local de destino.

Litoral brasileiro em alta

A pesquisa aponta ainda para um aumento das viagens domésticas no futuro próximo: 47% escolheria fazer uma viagem pelo Brasil; enquanto 19% preferiria passear em outros países.

Em território nacional, as cidades litorâneas são as mais cobiçadas: Florianópolis (32%), Fortaleza (29%), Recife (23%), Rio de Janeiro (22%) e Salvador (20%) ocupam o topo da lista dos destinos preferidos para as próximas viagens. Mais de seis em cada dez entrevistados pretendem se hospedar em hotéis próximos a praias.

No exterior, Estados Unidos (39%), Portugal (36%), Itália (24%) e França (19%) foram os países mais citados pelos brasileiros como destino próximo, sendo Nova Iorque (31%), Lisboa (30%), Paris (28%) e Roma (23%) as cidades que tiveram maior número de menções.

“À medida que o mundo se adapta a uma ‘nova normalidade’, observamos que o período de isolamento fez com que o desejo de viajar ficasse ainda mais forte. Os resultados da pesquisa vão ao encontro dos retornos que recebemos em comentários e mensagens em nossas redes sociais – todos estão ansiosos para fazer as malas, pegar a estrada e revitalizar o seu bem-estar “, comenta Josh Belkin, vice-presidente de brand da Hoteis.com.

“Para ajudar os brasileiros a saciar esse desejo tão logo as condições estiverem mais seguras, a Hoteis.com vem oferecendo uma ampla variedade de opções de acomodação que atendam a estas novas demandas”, acrescenta Belkin.

Sobre a pesquisa

A pesquisa: Revitalize o seu bem-estar foi encomendada pela Hoteis.com e realizada pelo instituto de pesquisas One Poll. As entrevistas aconteceram entre 15 e 26 de junho por meio de questionários online e tiveram a participação de 500 respondentes brasileiros, abrangendo todo o território nacional. Todos os entrevistados eram maiores de 18 anos e realizaram ao menos uma viagem no ano anterior.

