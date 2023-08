Lendário ex-goleiro Buffon ganha cargo na seleção italiana de futebol

O goleiro Gianluigi Buffon, enfim, resolveu “pendurar as chuteiras” e anunciou sua aposentadoria do futebol aos 45 anos de idade. Tido como um dos maiores atletas de todos os tempos não só da seleção italiana mas de todo o cenário mundial do futebol, Buffon estava atuando pelo Parma, clube que o revelou para o futebol.

Depois de várias temporadas vestindo a camisa da Juventus, Buffon retornou ao Parma, onde atualmente estava disputando a segunda divisão do futebol italiano, competição presente na grande maioria dos sites de apostas de futebol mais populares do mercado.

Multicampeão em sua carreira tanto na Juventus quanto na seleção italiana, Buffon já tem um novo desafio após sua aposentadoria como atleta profissional: ser o chefe de delegação da seleção italiana. Buffon vai estrear em seu novo cargo em setembro.

Trajetória de uma lenda do futebol

Buffon é o atual detentor do recorde de partidas disputadas pela seleção italiana. Ao todo, o ex-goleiro defendeu sua seleção em 176, onde foi campeão da Copa do Mundo de 2006 e vice-campeão da Eurocopa de 2012. Além disso, Buffon foi campeão italiano em dez oportunidades, mas não conseguiu um título da UEFA Champions League em sua carreira. Ainda assim, a história do ex-goleiro está eternizada para todos aqueles que acompanham o futebol, fazendo com que Buffon seja uma referência quando o assunto for a posição de goleiro.

Imagem de Phillip Kofler por Pixabay