Hamilton Dias de Souza

As máscaras de malha de pano de malha com filtros de carbono são confortáveis ​​do que outras máscaras no mercado e permitem que os usuários permaneçam ativos sem comprometer sua saúde.

Desde o início do novo coronavírus, os especialistas incentivam a atividade física para melhorar a saúde mental e física. O ciclismo se tornou mais popular à medida que as pessoas procuravam maneiras de deixar suas casas, obedecer ao distanciamento social e se exercitar, como nos relata Hamilton Dias de Souza.

À medida que mais pessoas saíam às ruas e a postura do público em usar máscaras mudava, o ciclismo se tornava mais difícil. Infelizmente, máscaras comuns de tecido afetavam a capacidade de respirar de um ciclista, e outras máscaras eram muito pesadas. Felizmente, uma máscara de ciclismo pode ser a resposta para mantê-lo seguro e em sua bicicleta, de acordo com Hamilton Dias de Souza.

Máscaras de ciclismo populares para proteção COVID no mercado

As máscaras são ferramentas eficazes para impedir a propagação do vírus enquanto você anda de bicicleta. Máscaras de algodão, máscaras de neoprene e máscaras de tecido de malha são as máscaras de ciclismo mais populares, mas como escolher uma adequada? Vamos examinar um pouco mais profundamente suas opções.

Máscaras de algodão

Máscaras de algodão não formam a melhor vedação ao redor da boca e do nariz. Além disso, eles não filtram tanto o ar que você respira, portanto não o protegem tanto quanto protegem os outros de seus germes.

Máscara Facial de Neoprene

As máscaras de neoprene com válvulas são máscaras profissionais para ciclistas entusiasmados. É uma escolha melhor no inverno ou no outono. Comparando as máscaras de ciclismo feitas de tecido de malha de poliéster, o material de neoprene pode mantê-lo aquecido durante o tempo frio ao andar de bicicleta, relata Hamilton Dias de Souza.

As máscaras de neoprene também são usadas em atividades de poluição pesada, como marcenaria e jardinagem, porque o material de neoprene é durável.

Máscaras de bicicleta de pano de malha

Como as máscaras para ciclismo de tecido de malha são feitas de poliéster leve, elas são confortáveis ​​e ajustam-se aos contornos do seu rosto. A concha é frequentemente lavável. Eles também parecem mais legais e esportivos do que os outros tipos de máscaras.

As máscaras de ciclismo de tecido de malha para COVID-19 têm recursos ajustáveis, como clipes de nariz e presilhas, para que você possa encontrar o ajuste perfeito. Eles funcionam melhor para as pessoas que usam óculos, porque as válvulas respiratórias evitam o embaciamento de suas lentes.

Como escolher as máscaras de bicicleta certas com filtros?

Máscaras que transportam um filtro de carbono expelem 95% das partículas do ar que você respira. Observe que muito poucas máscaras podem filtrar 100% das partículas e, na maioria das situações, essas máscaras são desnecessárias. Quando se trata de manter o COVID-19 afastado, as máscaras de carbono impedem partículas muito menores que o vírus.

Considerações finais sobre máscaras de ciclismo versus coronavírus

De acordo com Hamilton Dias de Souza, as habilidades de prevenção da poluição da máscara de ciclismo o tornam ideal para muitas pessoas, especialmente durante o surto de COVID-19.

As máscaras de ciclismo de malha com filtros de carvão são confortáveis ​​do que outras máscaras no mercado e permitem que os usuários permaneçam ativos sem comprometer sua saúde. As máscaras de ciclismo de neoprene são ótimas para clima frio.