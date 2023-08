Em noite com recorde de público, Festa do Peão de Barretos reúne o melhor do sertanejo com Matheus & Kauan, Felipe e Rodrigo e Gustavo Moura & Rafael

“Digitando” transforma Gustavo Moura e Rafael como aposta no evento, que faz público vibrar com “Média Boa” de Felipe e Rodrigo e consagra Matheus & Kauan

A noite mais disputada da 68° edição da Festa de Peão de Barretos contou com atrações especiais. Além da sensação do momento Ana Castela, o evento marcou a volta de Matheus e Kauan, após dois anos sem se apresentar no rodeio mais badalado do Brasil. A dupla entrou no palco às 23h com o hit “Não Vitalício”, feat com Mari Fernandez que é um dos maiores fenômenos do nicho. Teve mais: Gustavo Moura e Rafael estreando no palco Amanhecer e sendo eleita a dupla revelação deste ano. Também estreantes, Felipe e Rodrigo fizeram a arena tremer quando cantaram “Média Boa”.

A consagração de Matheus e Kauan

Com espetacular queima de fogos de artifício, Matheus e Kauan foram anunciados para uma plateia empolgante, abrindo a noite de recorde de público em Barretos. Aguardados pela multidão, que cantou todo o repertório do início ao fim do show, a dupla contagiou todos com sua animação e maestria ao interpretar hits como “Pactos”, “Quarta Cadeira”, “Nessas Horas”, “Que Sorte a Nossa”, “Te Assumi Pro Brasil”, “O Nosso Santo Bateu” e“Ao Vivo e a Cores”.

A dupla Revelação

No palco Amanhecer, Gustavo Moura e Rafaelfizeram uma estreia brilhante na Festa de Peão. Tendo a plateia como coro, cantaram três vezes “Digitando”, faixa que se destaca como uma das mais executadas no Brasil. O setlist trouxe também “Convite Pro Erro”, “Rojão”, “Cara de Golpe”, “Love Consolo”, “Rolim” e muito mais.

A dupla, que concorre na categoria “Dupla Revelação” do prêmio Brazilian Day, cuja premiação ocorre dia 4 de setembro próximo, em Nova York, é uma das principais apostas do sertanejo, como provaram no maior rodeio da América Latina.

Além da média

Já era alta madrugada quando Felipe e Rodrigosubiram no palco Amanhecer, começando a escrever sua história em Barretos. Antes da apresentação, vale destacar que eles participaram do espetáculo de Matheus e Kauan, no palco principal, e levaram a plateia ao delírio com o hit “Média Boa”.

O show pirotécnico, que precedeu a entrada da dupla, foi um evento à parte, que deixou a noite ainda mais bonita. No Amanhecer, eles soltaram a voz em “Erro Gostoso”, canção que compuseram e que se tornou um grande sucesso na voz de Simone Mendes. E mostram ainda sucessos de “Beijo, Fumaça, e Mentira”, “Novidade”, “Chip Novo”, “Chorando Sem Ver”, e outros hits.

68° edição da Festa de Peão de Barretos