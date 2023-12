São José Esporte Clube apresenta novo uniforme para a temporada 2024

Produzidas pela Diadora, peças foram desenvolvidas com alta tecnologia e alusões à águia, no tradicional azul e branco da Águia do Vale

O São José Esporte Clube apresentou nesta quarta-feira, 20, o novo uniforme oficial do clube para a temporada de 2024. Desenvolvido pela marca internacional de sportswear Diadora, o novo uniforme 01 da Águia do Vale mantém o tradicional azul e branco, agora com a tecnologia do tecido interlock mesh, que entrega leveza e conforto com secagem rápida, e o escudo de alta definição, em fio silk damask.

Entre as principais novidades da camisa 01 e 02 estão as mangas das camisetas, agora com a estampa das asas da águia, em azul. As mangas carregam também a tecnologia Noso, da Framis Itália, que permite um visual de bainha sem costura. Outra novidade é o selo da águia no trapézio e o display interno, também com ilustração da águia. A gola V é feita em ribana canelada.

Com foco no conforto e alta performance dos atletas, além do tecido em interlock mesh, que proporciona leveza e secagem rápida, há na camisa também um recorte de ventilação em tela aerodry. A bermuda também foi reformulada, agora há um um recorte na lateral com estampa das asas de águia.

As referências ao novo fornecedor também foram cuidadosamente pensadas. O logotipo da Diadora, em relevo, está na altura do peito e no lado inferior esquerdo da camisa, nas laterais da bermuda e na parte inferior dos números atrás da camisa.

As camisetas estão disponíveis para venda no e-commerce e lojas físicas da Oscar Calçados, no site oficial da Diadora e em todas as lojas da Águia do Vale. O novo uniforme será comercializado na versão masculina e feminina com opções em diversos tamanhos, a partir de R$279,99.

Milton Souza, Diretor Geral da Diadora Brasil-Foto:Rodolfo Moreira

“Decidimos manter a tradição da Águia do Vale na predominância do azul e branco, mas atribuímos qualidade e tecnologia aos uniformes, para contribuir com a alta performance e conforto de cada jogador. Investimos também em mais alusões à águia, símbolo do clube e ampliamos as numerações e modelos das camisas, que agora além do masculino, estão disponíveis para compra no feminino e com opções no tamanho plus size”, explica Milton Souza, Diretor Geral da Diadora Brasil.

São José Esporte Clube

Após um ano de muitas vitórias, o clube se prepara para alçar voos ainda mais altos. Com o acesso para a Série A2 e a conquista da vaga para disputar a Série D do Brasileirão, a Águia do Vale vem resgatando a relação de proximidade com o público. Os novos uniformes de jogo, disponíveis em duas cores para partidas dentro e fora de casa, e uniformes de treino, concentração, roupas térmicas, meias e agasalhos para o inverno, chegam para representar a nova fase do time.

Oscar Constantino & Bruno Constantino -Foto:Rodolfo Moreira

Com o objetivo de retomar o protagonismo do futebol brasileiro, esporte que tornou a Diadora conhecida no Brasil por patrocinar grandes times brasileiros como Palmeiras, Atlético-MG, Bahia e Vasco da Gama, além de ícones como Zico, a marca vem investindo em parcerias com times com grande potencial no futebol brasileiro.

Diadora

Fundada em 1948, como uma produtora de calçados para montanhas, a marca italiana de sportswear Diadora se consolidou como um player internacional de calçados e vestuário das linhas tênis, futebol, running e Casual, tendo desembarcado no Brasil em 1996 . Presente em mais de 60 países, no Brasil a Diadora é conhecida por ter patrocinado alguns dos campeões brasileiros mais icônicos, entre eles Zico e Ayrton Senna, o maior piloto da história da Fórmula 1, além de ganhar notoriedade por patrocinar o brasileiro Gustavo Kuerten, o Guga, tricampeão de Roland-Garros, considerado o maior tenista masculino da história do Brasil e um dos maiores do mundo. A marca também forneceu materiais esportivos para times brasileiros de futebol, entre eles Palmeiras, Atlético-MG e Bahia, além de ter vestido a Seleção Italiana de Futebol. Em março de 2022, a tradicional marca italiana teve sua gestão de marketing e desenvolvimento de produtos em solo brasileiro assumida pelo grupo varejista Oscar Calçados, outra tradicional marca brasileira com 40 anos de história.