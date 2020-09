Kingston Technology lidera ranking de fornecedores de módulos DRAM em 2019

A Kingston Technology, líder mundial em produtos de memória e soluções de tecnologia, é a principal fornecedora de módulos de memória RAM do mundo, de acordo com o último ranking de faturamento da TrendForce (antiga DRAMeXchange), provedora global de inteligência de mercado para a indústria de tecnologia. Com market share de 80,33% e receita de US$12,9 bilhões em 2019, a Kingston mantém a liderança pelo 17º ano consecutivo.

Os relatórios da TrendForce mostram que os preços de DRAM foram mais baixos no ano passado por causa da ampla oferta de produtos combinada com uma demanda menor de servidores e clientes, diminuindo a receita de muitos fabricantes de módulos de memória. A Kingston foi uma das poucas exceções e sua participação cresceu, segundo os analistas. Além disso, manteve sua vantagem competitiva trabalhando próximo aos seus parceiros e clientes, permanecendo flexível e se adaptando às necessidades e às condições de mercado.

TrendForce

O seguinte gráfico da TrendForce mostra os 10 principais fornecedores de módulos DRAM em 2019:

Nova litografia de wafer de alta densidade para memórias DDR4

Conforme a indústria faz a transição dos módulos de memória da atual geração – que usa densidade de 8Gbit (gigabits) em chips DDR4 – para a próxima, de 16Gbit (gigabits), a Kingston se mantém pronta para auxiliar os clientes e resolver suas preocupações sobre a compatibilidade desses novos chips de alta densidade com as plataformas antigas. Além do ganho tecnológico, a nova litografia de wafer necessária para produzir DRAM de 16Gbit também proporciona economia de energia quando comparada à geração de 8Gbit, ampliando a vida útil da bateria em sistemas mobile e reduzindo custos em data centers. Em dezembro de 2019, a Kingston começou a fornecer memórias DIMMs de 64GB (gigabytes), enquanto em julho de 2020 atualizou e habilitou toda a linha de memórias Kingston Server Premiere (KSM) para receber as soluções de 16Gbit em seus módulos de 16, 32 e 64GB.

“Os resultados apresentados pela TrendForce refletem o crescimento contínuo da Kingston e a consolidam como o maior fabricante independente de memórias do mundo”, disse Mike Mohney, gerente de negócios DRAM da Kingston. “Nossa posição de destaque no mercado nos permite trabalhar em estreita colaboração com os parceiros e fornecedores, ajudando-os a educar e orientar os clientes na transição para módulos de 16Gbit. Os novos avanços aumentam significativamente o crescimento da computação em nuvem, data centers de ponta e redes 5G”.

