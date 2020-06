Acer expande linha ConceptD para profissionais de criação com novos notebooks, desktops e monitores

Resumo

A Acer expandiu a linha ConceptD de notebooks, desktops e monitores para oferecer suporte a profissionais de criação com potência premium e um design elegante

Um notebook conversível que aproveita a dobradiça Ezel inovadora da Acer, com especificações impressionantes e uma série de recursos úteis para oferecer um fluxo de trabalho intuitivo

Um trio de monitores validados pela PANTONE com precisão de cores excepcional destinado a editores e animadores profissionais de vídeos/fotos

Um novo desktop destinado a pequenos estúdios de design e entusiastas de criação, contendo placa de vídeo de nível profissional em um formato pequeno e elegante

A Acer divulga o novo conjunto de notebooks, desktops e monitores premium, para expandir sua linha ConceptD, uma série de dispositivos potentes projetados especificamente para profissionais de criação.

Incluído na linha, está o conjunto de notebooks ConceptD 3, apresentando o notebook conversível ConceptD 3 Ezel para profissionais de criação em movimento, o potente desktop ConceptD 100 para criadores de conteúdo que trabalham em pequenas empresas e estúdios de criação, e um trio de monitores ConceptD: o ConceptD CP5, o ConceptD CP3 e o ConceptD CM3 para profissionais de computação gráfica.

A linha ConceptD inclui diversos dispositivos para atender às necessidades de profissionais de criação de todos os níveis, desde estudantes de design e entusiastas do YouTube até designers de CAD, editores de vídeo, ilustradores e animadores.

Notebooks ConceptD 3 Ezel e ConceptD 3: criatividade em movimento

Destinados a estudantes de design, designers freelances e pequenos estúdios de design, a Acer apresenta uma seleção completa de notebooks ConceptD 3 de alto desempenho. Com potência suficiente para dar conta de trabalhos em CAD de médio porte e complexos com velocidade e precisão, os notebooks ConceptD 3 Ezel e ConceptD 3 têm como prioridade as especificações de tela e de placas de vídeo robustas. Eles vêm com um visual mais fino e mais leve, tanto em formato de concha quanto conversível, com telas de 14” e 15,6”, para que possam ser usados para editar e mostrar o trabalho durante o deslocamento.

ConceptD 3 Ezel: faça uma pose criativa

O inovador ConceptD 3 Ezel é um notebook conversível projetado para proporcionar aos profissionais de criação a experiência mais intuitiva possível. As teclas com luz de fundo em âmbar ficam sobre um chassi todo em metal de um branco impecável, e um trackpad de vidro luxuosamente grande que aceita gestos de vários dedos. A dobradiça Ezel inovadora da Acer faz com que esse dispositivo seja tão versátil quanto elegante, e dá autonomia aos usuários para alternar entre seis modos de uso, como o modo em pé para conteúdo em desenho, ou modo de exibição para apresentar esse conteúdo. Os demais modos de uso são: modo de flutuação ajustável, modo tradicional de laptop, modo de bloco, e modo de compartilhamento. Além da bateria com 18 horas de duração1, a caixa de ferramentas de criação do dispositivo inclui teclas programáveis e um conjunto de opções de conexão, como um leitor de cartão SD 7.0 e porta USB Tipo C Thunderbolt™ 3, com peso de apenas 1,68 kg (14’’) ou de 1,95 kg (15’’).

O notebook vem com uma tela de toque FHD de 14 ou 15,6” validada pela PANTONE que cobre 100% da gama de cores sRGB e possui precisão de cores delta E<2. Essa tela realista é perfeita para desenhar com a Acer Active Stylus, que oferece 4.096 níveis de sensibilidade a pressão, e os artistas podem usar o modo de flutuação para encontrar o ângulo ideal para desenharem. Além disso, o ConceptD 3 Ezel vem com processadores Intel® Core™ i7-10750H de 10a Gen ou Intel Core i5-10300H de 10a geração, GPUs NVIDIA® Quadro® T1000 (ConceptD 3 Ezel Pro) ou GeForce® GTX 1650Ti, e 1 TB de armazenamento SSD PCIe. Isso significa que o notebook é potente o suficiente não só para desenhos e esboços, mas também para animação e modelagem em 3D, tudo isso a 40 dBA, além de ser muito mais silencioso.

Notebook ConceptD 3: liberdade na criação

O notebook ConceptD 3 de alto desempenho vem com um design atemporal e possibilita trabalho e criatividade durante deslocamentos. Ideal para quem prefere o formato tradicional de concha, a duração de 20 horas da bateria[i] dá aos profissionais de criação a flexibilidade para editar e mostrar o próprio trabalho onde quer que estejam. Com GPUs NVIDIA Quadro T1000 (ConceptD 3 Pro) ou GeForce GTX 1650Ti e os novos processadores Intel Core série H de 10a geração, ele foi especificamente projetado para lidar com todos os trabalhos de design em 2D ou 3D nos quais as cores são importantes, em uma tela FHD de 14 ou 15,6” validada pela PANTONE.

Desktop ConceptD 100: libere a criatividade

O desktop ConceptD 100 é ideal para designs em 2D com uso intenso de imagens e modelagem em CAD 3D de nível básico, atendendo às necessidades específicas de profissionais de criação e salas de aula com equipamentos multimídia. O desktop ConceptD 100 vem equipado com um potente processador Intel Core de 9a geração e uma GPU NVIDIA GeForce ou Quadro, permitindo que profissionais de criação de 2D e 3D leves acelerem com rapidez e confiança nas tarefas e fluxos de trabalho. Esse PC de tamanho compacto vem com 256 GB de armazenamento SSD ultrarrápido, conectividade em todos os lugares e 32 GB de RAM DDR4, o que permite que os profissionais de criação façam uso simultâneo de todos os aplicativos essenciais, sem demora. A entrada de ar frontal e a ventilação lateral mantêm o resfriamento da miniestação de trabalho e garantem que o nível de ruído fique abaixo de 40 dBA, o equivalente ao de uma biblioteca. Ele reúne recursos e estilo, em um design curvo elegante off-white que se encaixa perfeitamente em qualquer escritório ou espaço de trabalho moderno.

Monitores ConceptD CP5 e CP3: imagens com precisão de tirar o fôlego

Os monitores das séries ConceptD CP5 e ConceptD CP3 se destinam a profissionais de criação de computação gráfica, editores de vídeo e animadores que precisam de um monitor de alto desempenho com precisão de cores excepcional e compatibilidade confiável. Ambas as linhas de monitores foram projetadas para aqueles que buscam resolução, precisão e ampla gama de cores, capacidade de trabalhar com conteúdo HDR, altas taxas de atualização para imagens sem desfoque, e uma tela grande para facilitar o processo de design e apoiar a colaboração.

O modelo CP5271U V apresenta precisão de cores Delta E<1 e é validado pela PANTONE com 1,07 bilhão de cores. Para qualidade de imagem delicada, a resolução é WQHD 2560 x 1440, VESA DisplayHDR 600, compatível com Adaptive-Sync, com overclock até uma taxa de atualização de 170 Hz, o que faz com que ele seja ideal para edição profissional de vídeo e trabalho de computação gráfica. Cobrindo 99% do espaço de cores RGB da Adobe e utilizando rápido tempo de resposta de 1 ms (GTG), ele produz imagens ricas e realistas.

O monitor ConceptD CP3, também destinado a profissionais de criação, editores de vídeo, animadores e designers gráficos, possui especificações semelhantes e é compatível com 98% da ampla gama de cores DCI-P3, WQHD 3840 x 2160 com taxa de atualização de até 165 Hz, bem como VESA DisplayHDR 400.

Monitor ConceptD CM3: traz a imaginação para a vida

A série ConceptD CM3 de monitores destina-se especificamente a designers gráficos e editores de fotos profissionais que buscam um monitor capaz de exibir conceitos de design e conteúdos 3D com riqueza de detalhes. É ideal para designers profissionais que precisam realizar tarefas de modo rápido e tranquilo utilizando uma precisão de cores magnífica e uma ampla gama de cores, bem como HDR excepcional e compatibilidade confiável. A linha é ideal para profissionais de criação que fazem modelos em 3D, editam imagens estáticas e realizam tarefas de renderização. As telas grandes são compatíveis com o processo do design e facilitam a colaboração.

O modelo CM3271K oferece uma tela UHD de 4K 3840 x 2160 com taxa de resposta de 4 ms (G to G), taxa de atualização de 60 Hz, e ampla gama de cores compatível com 99% do espaço de cores RGB da Adobe. É compatível com AMD Radeon FreeSync, é validado pela PANTONE, tem Delta E<2 e certificação VESA DisplayHDR™ 400; os profissionais de criação podem esperar maior precisão de cores e uma luminância superior geral.

Preços e disponibilidade

Ainda não existe confirmação para data de comercialização dos itens no Brasil. As especificações, preços e disponibilidade exatos variam de acordo com a região. Para saber mais sobre disponibilidade, especificações do produto e preço em mercados específicos, entre em contato com o escritório Acer mais próximo através do site www.acer.com.

ACER

Fundada em 1976, a taiwanesa Acer é uma empresa de tecnologia dedicada à concepção, venda e suporte de produtos inovadores que melhoram a vida das pessoas e as mantém atualizadas e conectadas. Com cerca de 7 mil funcionários, a Acer engloba desde tecnologia ligada à Internet das Coisas para jogos a realidade virtual, com equipe dedicada à pesquisa, design, marketing, venda e suporte de produtos e soluções que quebram barreiras entre pessoas e tecnologia. No Brasil, a Acer está presente há 11 anos e encontra-se entre as líderes em faturamento e volume de vendas no varejo. Com sua linha atual de produtos focada em notebooks, monitores, projetores e acessórios para diversos tipos de uso, a Acer possui equipamentos com alta performance, design com conteúdo e recursos eficientes e inovadores para o gamer, designer, educadores, escritórios e uso doméstico.

