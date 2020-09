Acer lança monitor gamer com taxa de atualização de até 240Hz

Fabricante anuncia também modelo com tela curva que proporciona uma experiência uniforme e reduz o cansaço dos olhos

A Acer apresenta ao público brasileiro dois novos monitores gamers da marca: Predator XB273GX e o Nitro XZ242Q. Os equipamentos chegam com o objetivo de proporcionar ao usuário a melhor experiência gamer durante longos períodos de jogos. “Esses novos modelos chegam ao mercado brasileiro para mostrar que a Acer está comprometida em oferecer equipamentos que entreguem o melhor custo benefício para os nossos consumidores, sejam eles jogadores iniciantes, competitivos e/ou profissionais”, comenta Adriana Lemos, gerente de produtos da área de monitores, projetores e acessórios da Acer Brasil.

Os dois modelos contam com tecnologia Vesa Certifield Display HDR400, que se ajusta às cenas, tornando-as mais brilhantes e detalhadas. Nas cenas mais escuras, por exemplo, os pretos ricos são preservados e os detalhes aprimorados, gerando maior luminosidade. “Os novos modelos possuem também design ZeroFrame, que praticamente elimina as bordas para que o usuário tenha uma verdadeira imersão, seja no jogo ou no trabalho”, explica Lemos.

Confira abaixo detalhes dos lançamentos da marca para o mercado brasileiro:

Predator XB273GX

O Predator XB273GX conta com uma alta taxa de atualização de até 240Hz, o que proporciona imagens mais suaves, sem rastros e rasgos durante as longas partidas. A tecnologia Delta E<2, tela 27” Full HD (resolução 1920×1080), brilho nativo de 350 nits e tecnologia HDR400 com painel IPS, potencializam o poder de imersão nas cores e nas batalhas. O modelo ainda conta com a tecnologia NVIDIA G-SYNC, que cria uma experiência única e suave para jogos, por meio da sincronização dos frames criados pela placa de vídeo GeForce com a taxa de atualização do monitor. Além disso, o design ErgoStand oferece liberdade para girar, ajustar a altura e pivô, para uma máxima adaptabilidade e conforto, enquanto o Acer VisionCare™ ajuda a proteger os olhos durante longas sessões de jogo. O tempo de resposta é de 1ms. O Predator XB273GX vem com entradas HDMI (v2.0), DisplayPort (v1.2a), Audio out, USB 3.0 e Speaker.

Nitro XZ242Q

O Nitro XZ242Q possui uma tela curva imersiva de 1500R e painel VA, que proporciona total imersão e um amplo campo de visão para vencer as grandes batalhas. As tecnologias Acer BlueLightShieldä e Flicker-less proporcionam o conforto e reduz o cansaço dos olhos durante longos períodos de competições. Com 23,6” Full HD (resolução 1920×1080), o monitor conta ainda com taxa de atualização de 144Hz e tempo de resposta de 4ms. A tecnologia AMD FreeSync elimina quebras na imagem e oferece experiências de jogos muito suaves, minimizando o atraso e a latência. Além disso, o equipamento possui ergonomia no ajuste de altura, inclinação e rotação. O Nitro XZ242Q vem com entradas HDMI (v1.4), HDMI (2.0) DisplayPort (1.2a), Audio out e Speaker.

Os monitores gamers Predator XB273GX e Nitro XZ242Q podem ser adquiridos na Acer Store. Para mais informações do portfólio gamer da empresa também podem ser encontradas no site Feito Pra Quem Joga.

ACER

Fundada em 1976, a taiwanesa Acer é uma empresa de tecnologia dedicada à concepção, venda e suporte de produtos inovadores que melhoram a vida das pessoas e as mantém atualizadas e conectadas. Com cerca de 7 mil funcionários, a Acer engloba desde tecnologia ligada à Internet das Coisas para jogos a realidade virtual, com equipe dedicada à pesquisa, design, marketing, venda e suporte de produtos e soluções que quebram barreiras entre pessoas e tecnologia. No Brasil, a Acer está presente há 11 anos e encontra-se entre as líderes em faturamento e volume de vendas no varejo. Com sua linha atual de produtos focada em notebooks, monitores, projetores e acessórios para diversos tipos de uso, a Acer possui equipamentos com alta performance, design com conteúdo e recursos eficientes e inovadores para o gamer, designer, educadores, escritórios e uso doméstico.

Para mais informações

Site: acer.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/AcerdoBrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/acerdobrasil/

Twitter: https://twitter.com/acerdobrasil