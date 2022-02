Pele sensível: saiba como acalmar a região e aliviar os sintomas

Melhorar a alimentação e beber bastante água são alguns dos cuidados básicos.

Ardência, sensação de repuxamento, descamação e vermelhidão no rosto. Esses são os principais sintomas sentidos por quem tem uma pele sensível. Os fatores para que isso aconteça são diversos e independem do seu tipo de pele.

Se você sofre com isso, existem ótimas estratégias para inibir esses sintomas, que vão desde o uso de um hidratante calmante para a pele até a adoção diária do protetor solar com fator de proteção (FPS) de pelo menos 30.

A pele sensível pode exigir um pouco mais de atenção na sua rotina de skincare, mas nem de longe se trata de uma missão impossível, principalmente quando se tem os devidos cuidados.

Sensível demais. Mas por que?

A questão da sensibilidade da pele pode ser tanto devido a um fator como também à união de diversos fatores, internos e externos. Sendo uma barreira protetora natural, a nossa pele está sujeita a atrito, calor, frio, baixa ou alta umidade, poluição, radiação solar, etc.

Vale dizer que ela não se restringe à pele clara, pois pessoas de pele negra também podem ter a pele sensível. Também os tipos de pele (seca, normal, mista ou oleosa) não são determinantes para se ter uma pele sensível, apesar de ser mais comum em quem tem a pele seca.

Mas afinal de contas, por que eu tenho a pele sensível? Depende. Pode ser por ter ficado horas exposto ao sol sem nenhuma proteção ou ainda pelo clima frio e seco. Pode ser que você tenha ingerido bebidas alcoólicas ou mesmo tenha tido uma reação alérgica a um cosmético ou uma comida que ingeriu.

De modo geral, os fatores podem ser vasculares, ambientais, por procedimentos dermatológicos, doenças de pele ou atopia. No caso dos fatores vasculares, a vermelhidão (que aparece principalmente nas bochechas) é em razão da fragilidade dos vasos sanguíneos quando ingerimos álcool ou temperos fortes.

Os fatores ambientais são aqueles já mencionados: calor, frio, tempo seco, poluição, enquanto a atopia é uma manifestação alérgica com fundo hereditário. Dermatites e rosáceas são exemplos de doenças de pele que causam sensibilidade.

O uso de ácidos e procedimentos estéticos, como o peeling, também pode causar essa maior sensibilidade na pele. A questão é saber como diferenciar esses fatores de modo a inibir seus efeitos. Para tanto, o mais indicado é procurar uma avaliação de um dermatologista.

O ponto positivo dessa história é que existem algumas medidas simples que você pode tomar para reduzir o incômodo próprio do excesso de sensibilidade da pele.

Use protetor solar diariamente

A exposição excessiva ao sol é um dos maiores vilões para as peles sensíveis. Para driblá-la (não apenas no verão, mas durante todo o ano), o mais indicado é fazer o uso de um protetor solar com, no mínimo, FPS 30.

Na verdade, esse cuidado precisa ser adicionado à rotina de todo mundo, pois evita o envelhecimento precoce, retarda o aparecimento de rugas e linhas de expressão e, sobretudo, protege a pele e inibe o aparecimento de doenças como o câncer.

Redobre a hidratação externa e interna

Manter a pele hidratada é outro ponto essencial para diminuir a sensibilidade. O uso de cremes e loções hidratantes é indispensável, sendo outro cuidado que deve ser adotado no dia a dia (mesmo para quem tem a pele oleosa).

Beber bastante água também é uma forma de hidratação extremamente importante, já que mantém o nosso organismo funcionando adequadamente e ajuda a deixar o corpo hidratado de dentro para fora.

Evite o uso de ácidos

Se você tem a pele sensível, procure evitar ao máximo o uso de ácidos, como os usados em tratamentos anti-idade e de clareamento da pele. Nesse caso, o melhor é buscar a orientação de um dermatologista, caso você precise manter tais tratamentos.

Vale dizer que, atualmente, já existem métodos que utilizam quantidades menores de alguns desses ácidos e são liberadas até para as peles mais sensíveis. Porém, na dúvida, procure o seu médico.

Opte por produtos calmantes e sem parabenos

Usar produtos com ativos e substâncias calmantes é outra dica muito importante para a rotina de skincare de quem tem a pele sensível. Geralmente, são produtos mais leves, contendo elementos como glicerina, niacinamida, bisabolol e vitamina B5. Produtos com parabenos e álcool em sua composição também devem ser eliminados: essa é outra dica que vale para todos os tipos de pele.

Melhore a sua alimentação

Por fim, mas não menos importante, a alimentação é um fator determinante para a aparência da nossa pele. O excesso de alimentos ultraprocessados, gordura, sal e açúcar são super prejudiciais ao nosso organismo e, é claro, à nossa pele também.

Prefira uma dieta equilibrada, com proteínas magras, frutas, folhas, verduras e legumes. Evite o excesso de carboidratos, doces, frituras e refrigerantes.