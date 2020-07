Jurerê Open Shopping, em Jurerê Internacional, lança serviço de drive thru

Pedidos poderão ser feitos por telefone e redes sociais das lojas e retirada acontece em área segura e sinalizada

Para oferecer maior conforto e segurança para os seus clientes, o Jurerê Open Shopping, em Jurerê Internacional, acaba de lançar o serviço de drive thru. Os clientes contam agora com uma área específica para estacionarem seus veículos e pegarem os pedidos, que podem ser feitos por telefone ou pelas redes sociais das lojas participantes (confira em @jurereopenshoppingji)

O local, que está bem sinalizado e em ótima localização, fica na Travessa das Tartarugas, entre a Quadra Búzios e Quadra Tartarugas. Lojas dos mais variados setores e também operações de gastronomia participam da ação.

A criação do drive thru é uma das várias medidas adotadas pelo empreendimento para evitar a disseminação do novo Coronavírus. Outras providências tomadas foram: disponibilização de álcool gel, obrigatoriedade de uso de máscara, distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, higienização constante e reforçada nas áreas de uso comum como banheiros, entre outras.

De acordo com a legislação vigente, o shopping também alterou o horário de funcionamento, fechou os playgrounds e reduziu os mobiliários comuns para evitar aglomerações.

Jurerê Open Shopping

Sobre o shopping – O Jurerê Open Shopping é dividido em três plataformas, onde atuam cerca de 60 operações. São lojas de moda unissex, feminina, masculina, infantil, acessórios, presentes, artesanato, calçados, farmácia, papelaria, obras de arte, ótica, bebidas, etc. A gastronomia é diversificada, com restaurantes, bares, cafeterias, sorveterias, sanduicherias, padaria, entre outros. Destaque também para os vários prestadores de serviço que atuam no local como: bancos, salão de beleza, SPA, imobiliárias, empresas de arquitetura, segurança e marketing, entre outros.

Jurerê Internacional

Campanha de doações – O Grupo Jurerê Internacional está realizando uma campanha para atender pessoas impactadas pela pandemia. Podem ser doados agasalhos, alimentos não perecíveis (prioridade) e itens de higiene pessoal como álcool 70% (líquido ou gel), sabão e sabonete, além de máscaras. Os pontos de arrecadação ficam no Jurerê Open Shopping (no coreto em frente à padaria), no IL Campanario Villaggio Resort e no hotel Jurerê Beach Village – diariamente das 12h às 20h. Os itens de higiene serão encaminhados para UPAS e hospitais e os alimentos para o Instituto Humanitário Ponto de Amor, que realiza a entrega de cestas básicas e refeições para famílias carentes do norte da Ilha. Informações sobre a campanha: (48) 3261-5594.

*Observadas todas as obrigações estabelecidas pelos decretos do Governo de Santa Catarina e do Município de Florianópolis e as portarias da Secretária de Estado da Saúde, vigentes e futuras.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS NO JURERÊ OPEN SHOPPING

– Obrigatoriedade do uso de máscara

– Disponibilização de álcool gel

– Distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas

– Limitação de acesso às lojas (50% da capacidade)

– Mobiliários nas áreas comuns com afastamento

– Fechamento de playgrounds e fraldário

– Proibição de eventos

– Redução no horário de funcionamento

– Redução dos mobiliários para evitar aglomerações

FUNCIONAMENTO JURERÊ OPEN SHOPPING

Horário: diariamente, das 12h às 20h (cada loja está trabalhando em horário próprio e diferenciado).

Drive Thru: no mesmo horário das lojas. Mais informações no instagram:@jurereopenshoppingji

Contatos: (48) 3261-5594 / comercial.jos@jurere.com.br